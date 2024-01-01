Путин: Россия усиливает атаки по Украине

В субботнем нападении на Белгород погибли 24 человека и более ста человек получили ранения. Днем ранее Москва нанесла крупномасштабный беспилотный и ракетный удар по украинским городам.

«Мы усиливаем наши атаки. Ни одно преступление против мирного населения не останется безнаказанным, это точно», - сказал Путин во время посещения военного госпиталя.

Он добавил, что целью являются «военные объекты».

«Мы сделали это сегодня и продолжим делать это завтра», - заявил Путин почти через два года после начала агрессивной войны.

Он назвал нападение на Белгород террористическим актом и повторил свое заявление о том, что западные страны используют Украину, чтобы свести счеты с Россией. Он также выразил уверенность, что стратегическая инициатива в войне находится на стороне России.

Путин решил высказалться после того, как Киев заявил, что российские войска атаковали Украину с использованием рекордного количества дронов в канун Нового года.