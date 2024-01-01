Тест водородного автомобиля: за 50 евро удалось проехать чуть менее 180 километров

Handelsblatt пишет, что первый водородный автомобиль BMW был создан еще в 2007 году, но затем компания отказалась от этой идеи. Теперь производитель представил новый водородный автомобиль. BMW iX5 был выпущен в феврале 2023 года, но на сегодняшний день в мире доступно всего около ста таких автомобилей.