Пн, 1.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Тест водородного автомобиля: за 50 евро удалось проехать чуть менее 180 километров

Лийна Лакс
Copy
Фото: MICHELE TANTUSSI

Репортер немецкого экономического издания протестировал BMW iX5 и установил, на какое расстояние может проехать автомобиль, но удивление вызвало то, что вождение этого автомобиля требует определенной физической формы.

Handelsblatt пишет, что первый водородный автомобиль BMW был создан еще в 2007 году, но затем компания отказалась от этой идеи. Теперь производитель представил новый водородный автомобиль. BMW iX5 был выпущен в феврале 2023 года, но на сегодняшний день в мире доступно всего около ста таких автомобилей.

Репортер Handelsblatt описывает, как во время тест-драйва эксперт BMW потребовал сначала провести своего рода физический тест: нужно было в считанные минуты остановить водородный автомобиль и убежать на несколько метров от него. Те, кто не смогли выполнить это, не могли водить, пишет Handelsblatt.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх