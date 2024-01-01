В новогоднюю ночь у полиции было много вызовов, связанных с домашним насилием

«Как и в другие выходные дни, были вызовы, связанные с злоупотреблением алкоголя. Мы разнимали драки, а такде ловили людей, употребивших алкоголь, за рулем автомобиля. В целом эта новогодняя ночь ничем не отличалась от обычного выходного, - сказал операционный руководитель Южной префектуры Оттомар Вирк. - Мне грустно, что 31 декабря полиции пришлось посетить восемь домов из-за случаев домашнего насилия».

Оттомар Вирк заявил, что, к сожалению, есть дома, где люди находятся в большей опасности, чем на городских улицах.

«Хочу напомнить всем, что если вы слышите из квартиры соседей звуки, указывающие на серьезную ссору или насилие, вам следует позвонить в Центр тревоги по номеру 112. Кому-то этот звонок может оказать большую помощь», - добавил он.