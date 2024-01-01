ГОСПРАЗДНИКИ ⟩ В этом году мало удлиненных выходных, но Рождество принесет почти неделю отпуска

В 2024 году будет всего три удлиненных выходных, а праздничных дней, выпадающих на выходные, - четыре. Все остальные государственные праздники приходятся на будни и дают дополнительные выходные в течение недели. Рождественский сезон, который начинается во вторник, приносит с собой девять выходных.