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ГОСПРАЗДНИКИ ⟩ В этом году мало удлиненных выходных, но Рождество принесет почти неделю отпуска

Трийн Лойде
, редактор мнений Sakala
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2024 год принесет всего три удлиненных выходных.
2024 год принесет всего три удлиненных выходных. Фото: IMAGO

В 2024 году будет всего три удлиненных выходных, а праздничных дней, выпадающих на выходные, - четыре. Все остальные государственные праздники приходятся на будни и дают дополнительные выходные в течение недели. Рождественский сезон, который начинается во вторник, приносит с собой девять выходных.

Государственные и национальные праздники в Эстонии являются выходными, а рабочий день, предшествующий Новому году, Дню независимости, Дню Победы и кануну Рождества, сокращается на три часа. Первый государственный праздник этого года - 1 января, который приходится на понедельник, так что для жителей Эстонии уже наступили первые удлиненные выходные.

24 февраля, наш День независимости и годовщина Эстонской Республики, в этом году выпадает на субботу, и удлиненных выходных не будет, хотя сокращенный рабочий день позволяет многим людям раньше уйти на выходные.

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