Транспортный департамент предупреждает, что в понедельник вечером на второстепенных дорогах высока опасность гололедицы.
Во второй половине дня в понедельник крупные шоссе Западной Эстонии мокрые от реагентов, на шоссе остальной территории страны между полосами движения смесь снега и реагентов, трассы могут быть переметены снегом. На второстепенных дорогах высока опасность гололедицы, а некоторые меньшие дороги могут оказаться сложными для проезда.
На побережье Северной Эстонии снегопады, температура воздуха 5-10 градусов мороза.
По прогнозу погоды вечером и в ночь на вторник ожидается погода без существенных осадков. Температура воздуха на материке до 23, на островах до 15 градусов мороза. На северном побережье метель.