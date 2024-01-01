Во второй половине дня в понедельник крупные шоссе Западной Эстонии мокрые от реагентов, на шоссе остальной территории страны между полосами движения смесь снега и реагентов, трассы могут быть переметены снегом. На второстепенных дорогах высока опасность гололедицы, а некоторые меньшие дороги могут оказаться сложными для проезда.