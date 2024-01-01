Невероятная возможность заработка: госкомпания ищет сварщиков и маляров, предлагая им мощное вознаграждение

Enefit Solutions с помощью госзаказа ищет около 20 разных сотрудников - от жестянщиков-сварщиков до маляров и каменщиков. Согласно закупочной документации, работы продлятся три месяца.

В документе о закупке сумма закупки составляет 100 000 евро, то есть примерно 33 000 евро в месяц, на каждого востребованного сотрудника.

Enefit в документе о закупке отмечает, что компания не планирует нанимать этих людей, ей нужны временные работники.

Кроме того, в закупочной документации указано, что конкурс проводится по принципу самого дешевого предложения.