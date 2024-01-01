Новый год в Европе: подожгли сотни автомобилей, ранили десятки полицейских

В Нидерландах полиция объявила сегодня, что во время новогодних беспорядков было арестовано более 200 человек. Также поступали сообщения о ранениях десятков полицейских. Об аналогичных случаях также сообщили власти Германии, Франции и Бельгии.
В нескольких городах Нидерландов полиция подверглась нападениям с фейерверками и камнями. Представитель полиции сообщил телекомпании NOS, что ночь была полна серьезных инцидентов и неприемлемого насилия.
По данным полиции Роттердама, в городе было подожжено более 100 автомобилей и других транспортных средств, а для разгона буйствующих толп в Амстердаме, Гааге и других крупных городах понадобились сотрудники полиции по охране общественного порядка, пишет Reuters.
Подобные беспорядки произошли и в других крупных городах Западной Европы. Полиция Берлина сообщила, что в канун Нового года они арестовали около 390 человек в столице Германии. По словам пресс-секретаря региональной полиции Аньи Диршке, за вечер пострадали 54 полицейских, 30 из них - в результате фейерверков. При этом он подчеркнул, что доработать смену не смогли лишь восемь сотрудников.
Несмотря на большое количество арестов и ранений полицейских, чиновники все же оценили прошедшую ночь как довольно мирную. На улицы столицы было выведено 4500 человек в форме, что позволило заблаговременно вмешаться в случае различных нарушений.
Увеличение присутствия полиции произошло в канун прошлого Нового года, когда беспорядки приняли более жестокий характер, чем обычно. Также существуют опасения, что война между ХАМАС и Израилем усилила напряженность.
Принимая это во внимание, министр внутренних дел Берлина Ирис Шпрангер подсчитала, что прошлой ночью среди полицейских все еще было относительно мало раненых. По мнению Шпрангер, эти цифры показывают, что месяцы подготовки принесли свои плоды, пишет Deutsche Welle.
Аналогичное удовлетворение выразил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, который также мобилизовал более крупные полицейские силы для сдерживания новогодних беспорядков.
По данным МВД Франции, минувшей ночью было подожжено 745 автомобилей, около 40 полицейских получили ранения и 389 человек были арестованы. По его словам, показатели ниже, чем в прошлом году.
Tôt ce matin à Montargis, dans le Loiret, je suis venu remercier les forces de l’ordre qui ont été massivement mobilisées en ce réveillon de la #SaintSylvestre. 389 individus ont été interpellés. Les incendies de véhicules sont en baisse de 10%, tout comme les tirs de mortiers… pic.twitter.com/KyM4gzWQX8— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 1, 2024