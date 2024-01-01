Новый год в Европе: подожгли сотни автомобилей, ранили десятки полицейских

В нескольких городах Нидерландов полиция подверглась нападениям с фейерверками и камнями. Представитель полиции сообщил телекомпании NOS, что ночь была полна серьезных инцидентов и неприемлемого насилия.

По данным полиции Роттердама, в городе было подожжено более 100 автомобилей и других транспортных средств, а для разгона буйствующих толп в Амстердаме, Гааге и других крупных городах понадобились сотрудники полиции по охране общественного порядка, пишет Reuters.

Подобные беспорядки произошли и в других крупных городах Западной Европы. Полиция Берлина сообщила, что в канун Нового года они арестовали около 390 человек в столице Германии. По словам пресс-секретаря региональной полиции Аньи Диршке, за вечер пострадали 54 полицейских, 30 из них - в результате фейерверков. При этом он подчеркнул, что доработать смену не смогли лишь восемь сотрудников.

Несмотря на большое количество арестов и ранений полицейских, чиновники все же оценили прошедшую ночь как довольно мирную. На улицы столицы было выведено 4500 человек в форме, что позволило заблаговременно вмешаться в случае различных нарушений.

Увеличение присутствия полиции произошло в канун прошлого Нового года, когда беспорядки приняли более жестокий характер, чем обычно. Также существуют опасения, что война между ХАМАС и Израилем усилила напряженность.