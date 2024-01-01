Известное обезболивающее с сегодняшнего дня является допингом

Трамадол - это обезболивающее, которое принадлежит к группе опиоидов и действует через центральную нервную систему. Трамадол облегчает боль, воздействуя на определенные нервные клетки головного и спинного мозга. Он используется для лечения умеренной и сильной боли.

Согласно отчету ВАДА, трамадол широко используется в спорте и спортсмены подвергаются риску передозировки. По данным ВАДА, трамадол помогает спортсменам тренироваться все интенсивнее, не ощущая боли.

Трамадол наиболее распространен среди футболистов. Международная футбольная ассоциация ФИФА расследовала использование этого вещества после прошлогоднего чемпионата мира, а затем заявила, что футболисты употребляют обезболивающее в огромных количествах, чтобы справиться с плотным графиком.