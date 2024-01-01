Во вторник потребителям придется заплатить очень высокую цену за электричество

Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool во вторник составит 173,56 евро за мегаватт-час.

По данным Nord Pool, средняя биржевая цена электроэнергии в Эстонии во вторник составит 173,56 евро за МВтч, или 17,4 цента за кВтч.

Самой высокой (48,3 цента за кВтч) биржевая цена на электроэнергию будет с 8 до 9 часов утра. Такой высокой цены в эстонском регионе не было давно.

Биржевая цена ниже 10 центов за кВтч будет до 6 утра во вторник, потом начнет расти, а снова упадет ниже 10 центов около 23 часов.