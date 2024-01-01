Хуссар назвал реформу языка обучения одним из наиболее серьезных вызовов в 2024 году

В новогоднем обращении, прозвучавшем на канале ETV, Хуссар сказал, что, к сожалению, самые большие надежды на предыдущий год не оправдались - война России против Украины не закончилась. «Мы можем лишь надеяться на то, что новый год принесет мир в виде победы Украины или на условиях, установленных президентом Зеленским. До тех пор, пока это не произойдет, тень войны будет нависать и над нами», - сказал он.

По его словам, реалистичная политика безопасности смотрит на нас из государственного кошелька. Эстония закупает оружие и боеприпасы, так как единственный способ предотвратить войну - быть к ней готовым. «Наше соседство - историческая неизбежность, и хоть у народа и культуры нет цены, за государственную оборону все же приходится платить на основании счетов, выставляемых обществу», - сказал он и отметил, что Эстония справится и благодаря общим усилиям и вкладу союзников она сейчас сильнее, чем когда-либо ранее.