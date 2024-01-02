ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Удар по Белгороду: даже соприкоснувшиеся с войной россияне выбирают привыкание к ней, а не протест против нее

Похоже, здесь мало кто спрашивает себя: если Украина - это «анти-Россия», как говорит Путин, то почему тогда все три с лишним десятилетия существования независимой Украины границы между двумя странами фактически не было, и россиянам так нравилось ездить в Украину и говорить там по-русски? «Было лучше, когда фронт был ближе к Харькову» - сказала молодая жительница Белгорода, которая наверняка неоднократно бывала в Украине и, возможно, имеет там знакомых или друзей. И ей почему-то не пришло в голову, что было бы еще лучше, если бы фронта не было вообще.

В десятках разговоров и интервью с местными жителями, которые можно найти в YouTube, белгородцы много говорят о перенесенном стрессе от взрывов и разрушений, примеряя на себя роль жертв войны («Мы этого не ожидали»). Злости к Украине я не услышал, но не увидел и чувства эмпатии к украинцам, ежедневно погибающим под российскими обстрелами уже почти два года подряд. Оборотной стороной белгородской жертвенности становятся ритуальные пожелания мира, но при этом мало кто из заснятых на видео белгородцев дает себе труд понять, кто начал эту войну и как ее следовало бы справедливо закончить.

Цинизм или бесчувственность?

Они хвалят губернатора за заботу, восторгаются патриотическими концертами Газманова, варят щи российским солдатам и покупают им обмундирование, называя это волонтерством «без политики» («Мы просто помогаем своим»).

В одном видео меня поразила сцена на местном кладбище: камера переходит от одного надгробия к другому, показывая могилы местных жителей, погибших в Афганистане, Чечне, Сирии и Украине. Голос за кадром произнес: «Преемственность поколений». Чего здесь больше - цинизма или нечувствительности к смерти, сказать сложно.

Вывод далек от оптимизма: даже те россияне, чья комфортная жизнь надолго закончилась, не способны на протест. По крайней мере, пока. Для них война - это встреча с реальностью, которую сложно понять, невозможно изменить и остается только принять.