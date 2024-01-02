На престижнейшем соревновании лыжник вошел в историю, но вовсе не в позитивном смысле

Из-за запрета на использование фтора в лыжной смазке лыжи спортсменов проверяют как перед стартом, так и после финиша. Шведское издание Expressen пишет, что в серии Кубка мира по лыжным гонкам в этом сезоне было несколько случаев, когда перед началом соревнований на лыжах обнаруживали фтор, но Скендер стал первым, кто прошел проверку и смог пройти всю дистанцию на лыжах, смазанных запрещенным составом.

Изначально в качестве наказания Скендера хотели отстранить от соревнований, но в итоге было решено, что он получит трехминутный штраф. Международная федерация лыжного спорта FIS расследует, каким образом лыжи хорвата без проблем прошли первичную проверку.

Главный тренер сборной Хорватии Гордан Млинарич заявил, что Скендер нарушил правила без умысла.

«Мы использовали эти лыжи и в предыдущие годы, и, вероятно, из-за этого был обнаружен фтор, потому что сейчас мы не используем фторсодержащие смазки. Думаем, что слой новой смазки за время гонки стерся и проявился старый слой».

22-летний Скендер нес хорватский флаг на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине в 2022 году. Никаких значимых результатов он не показал, а накануне его «Тур де Ски» завершился, поскольку лыжник не вышел на старт.