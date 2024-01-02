Гонщик инвестировал в свое выступление почти 170 000 евро, но что-то пошло не так

В первом этапе сезона чемпионата мира, стартующего 25 января, примут участие 70 экипажей, однако желание принять участие выразили 93 пары. Однако всех участников принять оказалось невозможно, поскольку раллийный парк во французском альпийском городке Гап недостаточно велик.

О том, что их на этапе чемпионата мира не ждут, Пуазо и другие, оставшиеся без гонок спортсмены узнали в конце декабря.

«50 лет назад на соревнования приняли 250 автомобилей, а сейчас не смогли взять более 70. Яснее ясного, что это проблема», - заявил он местной прессе.

То, что Пуазо вернет регистрационный взнос в размере 4000 евро, не слишком утешает. Для ралли Монте-Карло француз купил Škoda Fabia R5, цена которой на вторичном рынке составляет около 170 000 евро. Участие в Монте-Карло было самой большой целью Пуазо в сезоне, но, поскольку мечта не осуществилась, 27-летний гонщик выставил машину на продажу.

Кто именно будет выступать в этом году на ралли в Монте-Карло, станет известно через неделю, 8 января. Безусловно, в списке будут Отть Тянак и Мартин Ярвеоя, которые вновь выступают за Hyundai, также есть надежда увидеть выступления гонщика класса WRC2 Георга Линнамяэ.