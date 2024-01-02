Уличный опрос ⟩ Что жители Эстонии думают о повышении налога с оборота?

В первый день нового года Postimees решил выяснить, как повышение налогов влияет на покупательское поведение людей и заметили ли уже жители нашей страны рост цен.

Маркус

Купил молоко и ничего не заметил. Думаю, в целом ничего страшного. Мы выживаем, и я понимаю, что налоги необходимо повышать. Это не всегда проблема.

Кати

Безусловно, это влияет на покупательское поведение. Уже сейчас заметно, что цены немного поднялись. Придется жить поскромнее. Необходимо следить, что покупаешь и в каком количестве.

Маргус

У меня нет никаких мыслей. Государству нужны деньги. Цены, конечно, подскочат, но насколько, покажет время.

Яника

Я живу в Финляндии и на самом деле в Эстонии жизнь стала дороже, чем там. Если зайти в продуктовый магазин, то в Эстонии ценники более впечатляющие. Теперь есть смысл закупать продукты в Финляндии.

Иса

Пока буду ходить в Lidl, поскольку там повышение налога с оборота задерживается. Что поделать – государству нужны деньги.

Гретель

Я студентка и совершаю покупки довольно осознанно. Я стала больше следить за скидками, не позволяю себе импульсивных покупок. Одно из моих новогодних обещаний – перестать ходить по магазинам ради чего-то одного. Я знаю, что не покупаю то, что мне нужно, а покупаю то, что мне нравится в данный момент. Поскольку я уже несколько лет вегетарианка, я нашла места, где некоторые растительные продукты дешевле. В случае более крупных покупок следует проделать большую предварительную работу, не покупать вещи там, где это показывает поиск Google, а подумать, где дешевле.

Кевин

На покупательское поведение повышение налогов не влияет, просто вызывает горькие чувства.