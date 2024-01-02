Лучший результат эстонцев на этапе «Тур де Ски» - 42-е место в гонке преследования

Норвежец Харальд Амундсен накануне одержал победу в гонке преследования свободным стилем на третьем этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе, сообщает Rus.ERR.

Вторым и третьим стали также представители Норвегии Эрик Вальнес (+32,9) и Ян Йенсен (+1.04,6).

Лучшим из эстонских лыжников оказался Алвар Йоханнес Алев (+3.59,4), занявший 42-е место. Мартин Химма (+6.40) оказался 57-м, а Каарел Каспер Кырге не сумел финишировать.