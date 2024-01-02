Судью лишили лицензии за работу на турнире Кабаевой

Турнир проводится с 2021 года по инициативе Алины Кабаевой (Кабаева после начала специальной военной операции была включена в санкционные списки ЕС, США, Канады, Японии, Великобритании, Австралии, а также Украины).

В прошлом году соревнования проводились с 15 по 17 декабря в Пекине и в них приняли участие спортсменки 19 стран. В числе судей на соревнованиях была и Ирина Лорткипанидзе.

Лорткипанидзе - тренер первого разряда по художественной гимнастике, магистр физического воспитания и спорта с педагогической подготовкой. Судья Международной федерации гимнастики (FIG) с 2001 года, судья Олимпийских игр 2008 года в Пекине, член судейской комиссии секции польской спортивной гимнастики. С 1989 года тренер-консультант сборной Польши, тренер олимпийской сборной – Атланта-1996, Афины-2004. В свое время тренировала Магдалену Марковскую, многократную чемпионку Польши, Каролину Доброшицку – многократную медалистку чемпионата Польши, и Наташу Урбанскую. Награждена среди прочего серебряным знаком Министерства национального образования и спорта «За заслуги перед спортом» и почетным знаком Польской ассоциации гимнастики.

Как только стало известно о том, что Ирина Лорткипанидзе судила соревнования «Небесная грация», Польская ассоциация гимнастики (PZG) лишила ее лицензий судьи и тренера

В PZG заявили, что выступают против «любых действий, направленных на восстановление возможности участвовать в международных соревнованиях для спортсменов из России и Белоруссии». Лорткипанидзе лишил лицензий дисциплинарный комитет организации.