Глава Bolt: «налог Путина» висит на шее каждого жителя Эстонии

«Для инвесторов ухудшение ситуации с безопасностью – это риск, и этот риск имеет свою цену. Эта цена – бремя для каждого бизнеса, каждого домохозяйства и нашего государственного бюджета. По сути, это "налог Путина", который не создает дополнительной ценности в экономике, но висит на шее, как долг ростовщику. Это пошлина, которую мы платим в условиях недостаточно развитой обороноспособности Эстонии», – заявил Виллиг.