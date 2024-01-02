Глава Bolt: «налог Путина» висит на шее каждого жителя Эстонии

Из витающего над Эстонией риска безопасности не так просто выпутаться, и для того, чтобы убедить инвесторов вкладывать сюда деньги, нам самим следует инвестировать в нашу обороноспособность, пишет на портале Rus.ERR основатель и исполнительный директор Bolt Маркус Виллиг.
«Для инвесторов ухудшение ситуации с безопасностью – это риск, и этот риск имеет свою цену. Эта цена – бремя для каждого бизнеса, каждого домохозяйства и нашего государственного бюджета. По сути, это "налог Путина", который не создает дополнительной ценности в экономике, но висит на шее, как долг ростовщику. Это пошлина, которую мы платим в условиях недостаточно развитой обороноспособности Эстонии», – заявил Виллиг.
Виллиг добавил, что так называемый «налог Путина» составляет 350 евро в год на каждого жителя Эстонии.