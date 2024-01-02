Евро 2024. Суперкомпьютер назвал победителя турнира

Этим летом пройдет чемпионат Европы по футболу. Как всегда, делаются ставки, составляются прогнозы. В числе прочего, определить победителя среди национальных команд Европы попробовали и с помощью компьютера.
Портал The Sun сообщает, что компьютер предрек победу сборной Англии - она должна впервые в своей истории стать чемпионом Европы по футболу.
Напомним, что Англия вышла в финальную часть чемпионата Европы с первого места в своей группе.
На Евро-2020 команда Гарета Саутгейта была в одном шаге от этого исторического достижения, но проиграла серию послематчевых пенальти сборной Италии.