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Евро 2024. Суперкомпьютер назвал победителя турнира

rus.postimees.ee
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Гарет Саутгейт тренирует свою команду.
Гарет Саутгейт тренирует свою команду. Фото: JASON CAIRNDUFF

Этим летом пройдет чемпионат Европы по футболу. Как всегда, делаются ставки, составляются прогнозы. В числе прочего, определить победителя среди национальных команд Европы попробовали и с помощью компьютера.

Портал The Sun сообщает, что компьютер предрек победу сборной Англии - она должна впервые в своей истории стать чемпионом Европы по футболу.

Напомним, что Англия вышла в финальную часть чемпионата Европы с первого места в своей группе.

На Евро-2020 команда Гарета Саутгейта была в одном шаге от этого исторического достижения, но проиграла серию послематчевых пенальти сборной Италии.

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