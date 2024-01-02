Программа новогодней ночи на русскоязычном канале ETV+ напомнила одеяло советского покроя, сшитого из лоскутов десятков «голубых огоньков», пишет публицист и преподаватель Андрей Кузичкин.
ОТЗЫВ ⟩ Новый год на ETV+ походил на российско-советское телевидение, где превозносили Кылварта
Человек я уже пожилой, потому новогоднюю ночь провёл не в ночном клубе, а у экрана телевизора, переключая каналы в автоматическом режиме. Посмотрел и российские «телешедевры»: «Голубой огонёк», шоу из Питера и прочую хлабудень, что уже полвека крутят на советско-российском телевидении.
Задержался на Бутусове с его «А девушка по городу шагает босиком…». Любопытный формат: показывают артиста 20 лет назад и ноне, есть, с чем сравнить. Потом показали Боярского 30 лет назад и его поющую сегодняшнюю мумию. А потом вдруг вижу Марью Лянник в записи от 1997 года, и вот она же исполняет свой хит в современной студии.
«Как же так? – удивился я – Россия так в праздники расслабилась, что недружественных певцов русофобских держав в новогоднюю ночь транслирует? До чего режим дошел!». Упс! А оказалось, что это я дошёл до канала ETV+, невзначай переключив кнопку. И русское ретро ударило мне в голову!
Это была славная «Новогодняя ночь c ETV+», но ощущение déjà vu не покидало меня ни на минуту, несмотря на отменные музыкальные номера, отличных исполнителей и блистательного ведущего в лице Антона Алексеева.
Сама режиссура, слегка туповатые шутки и неловкие подводки напоминали одеяло советского покроя, сшитого из лоскутов десятков «голубых огоньков» минувших лет и перелицованного по лекалам нынешней путинской пропаганды.
Правда, были отличия в цветовой гамме царившей во время съёмок программ атмосфере. Только что видел, как в московской студии над зрителями с фальшивыми улыбками клубился красный дым российского патриотизма. А в таллиннской студии зрители с натянутыми улыбками вдыхали голубой туман политкорректности.
Со сцены ETV+ звучали песни на русском и эстонском языках в строго дозированных пропорциях, при этом русскоязычные исполнители пели на русском и эстонском, а эстоноязычные - на эстонском и русском языках. Их дополняли англоязычные тексты и музыка.
Хотя украинский язык допущен на праздник народов не был. Короче: «Eestlased/venelased бхай бхай!». Ну и трансвеститы на сцене завершали общую картину торжества интеграции и национальной гармонии. В принципе, посыл верный, но исполнение своей навязчивостью больше походило на лозунги о мире и дружбе над проходной советских заводов.
А самым важным ингредиентом поминаемого в новогоднюю теленочь в студии ETV+ салата «оливье» (какой российский стол без этого!) стала парочка центристов - вице-мэр Таллинна Владимир Свет и сам мэр Михаил Кылварт.
Владимир Свет выступил в роли рояля в кустах, который долго таскали по коридорам студии в качестве сатирического символа затянувшегося дорожного ремонта в городе. А Михаил Кылварт напомнил мне описанного в романе Льва Толстого «Анна Каренина» князя, на которого, как на осетрину, слетались гости.
Именно Кылварт и стал главным героем шоу: его выход был смонтирован под рапид и трек, прозвучавший как ода к радости. И слова мэра о политиках-мошенниках прозвучали как выстрел в направлении столика с представителями правящей коалиции реформистов, соцдемов и «Ээсти 200».
И в этом заключается еще одно отличие российского «голубого огонька» от эстонского: в Москве почетными гостями стали ветераны «СВО» (в России войну против Украины законом запрещено называть войной, разрешено называть «специальной военной операцией», сокращенно СВО - прим. ред.), а в Таллинне – центристы.
Что ж! Новогодние телевизионные программы бывают удачными и не очень. «Новогоднюю ночь с ETV+» невозможно оценить в этих критериях, потому что здесь самым существенным оказалось полное соответствие советской эстетики и политического содержания. И если люди это хавают, значит, русская редакция ERR, уверенная, что новое – это так и не забытое советское старое, может быть спокойна за свои рейтинги.
С Новым годом! Верю, когда-нибудь, он наступит и на эстонском русском телевидении!