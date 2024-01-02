ОТЗЫВ ⟩ Новый год на ETV+ походил на российско-советское телевидение, где превозносили Кылварта

Со сцены ETV+ звучали песни на русском и эстонском языках в строго дозированных пропорциях, при этом русскоязычные исполнители пели на русском и эстонском, а эстоноязычные - на эстонском и русском языках. Их дополняли англоязычные тексты и музыка.

Хотя украинский язык допущен на праздник народов не был. Короче: «Eestlased/venelased бхай бхай!». Ну и трансвеститы на сцене завершали общую картину торжества интеграции и национальной гармонии. В принципе, посыл верный, но исполнение своей навязчивостью больше походило на лозунги о мире и дружбе над проходной советских заводов.

А самым важным ингредиентом поминаемого в новогоднюю теленочь в студии ETV+ салата «оливье» (какой российский стол без этого!) стала парочка центристов - вице-мэр Таллинна Владимир Свет и сам мэр Михаил Кылварт.

Владимир Свет выступил в роли рояля в кустах, который долго таскали по коридорам студии в качестве сатирического символа затянувшегося дорожного ремонта в городе. А Михаил Кылварт напомнил мне описанного в романе Льва Толстого «Анна Каренина» князя, на которого, как на осетрину, слетались гости.

Именно Кылварт и стал главным героем шоу: его выход был смонтирован под рапид и трек, прозвучавший как ода к радости. И слова мэра о политиках-мошенниках прозвучали как выстрел в направлении столика с представителями правящей коалиции реформистов, соцдемов и «Ээсти 200».

И в этом заключается еще одно отличие российского «голубого огонька» от эстонского: в Москве почетными гостями стали ветераны «СВО» (в России войну против Украины законом запрещено называть войной, разрешено называть «специальной военной операцией», сокращенно СВО - прим. ред.), а в Таллинне – центристы.

Что ж! Новогодние телевизионные программы бывают удачными и не очень. «Новогоднюю ночь с ETV+» невозможно оценить в этих критериях, потому что здесь самым существенным оказалось полное соответствие советской эстетики и политического содержания. И если люди это хавают, значит, русская редакция ERR, уверенная, что новое – это так и не забытое советское старое, может быть спокойна за свои рейтинги.

С Новым годом! Верю, когда-нибудь, он наступит и на эстонском русском телевидении!