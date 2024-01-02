Самая дорогая и самая дешевая квартира в Эстонии: от двух миллионов до двухсот евро

Бюро недвижимости LVM опубликовало рейтинг самых дорогих и самых дешевых квартир, проданных в Эстонии в прошлом, 2023-м году.
Самая дорогая квартира в Эстонии, проданная в прошлом году, находится в Таллинне и перешла из рук в руки за 1,9 миллиона евро, а самая дорогая квартира в Йыгева была продана всего лишь за 70 000 евро.
В Тарту самая дорогая сделка с квартирой в прошлом году составила 755 000 евро, а в Пярну – 737 000 евро. Самые дорогие сделки превысили четверть миллиона евро в Хаапсалу (440 000 евро), Рапла (390 000 евро) и Курессааре (332 000 евро).
В трех городах самые дешевые квартиры стоили менее 1000 евро, а самая дешевая квартира в Эстонии была продана в Выру всего за 200 евро. В Таллинне, Вильянди, Раквере и Нарве самая дешевые квартиры были проданы за 1000 евро, а в Тарту - за 3000 евро.
Самые дорогие квартиры в городах Эстонии, проданные в 2023 году:
Таллинн - 1 919 000 €
Тарту - 755 000 €
Пярну - 737 000 €
Хаапсалу - 440 000 €
Рапла - 390 000 €
Курессааре - 332 000 €
Вильянди - 219 000 €
Раквере - 195 000 €
Пайде - 150 000 €
Нарва - 145 000 €
Выру - 142 000 €
Валга - 99 000 €
Кярдла - 93 000 €
Пыльва - 89 000 €
Йыгева - 70 000 €
Самые дешевые квартиры в городах Эстонии, проданные в 2023 году:
Выру - 200 €
Валга - 500 €
Пайде - 500 €
Таллинн - 1 000 €
Вильянди - 1 000 €
Раквере - 1 000 €
Нарва - 1 000 €
Хаапсалу - 1 758 €
Йыгева - 2 000 €
Пярну - 2 128 €
Тарту - 3 000 €
Рапла - 4 200 €
Курессааре - 4 400 €
Пыльва - 5 000 €
Кярдла - 11 806 €