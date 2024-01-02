Знаменитая теннисистка летом станет мамой

«В первый день 2024 года я хочу поздравить вас с Новым годом и поделиться радостной новостью о том, что этим летом у нас с Иржи появится малыш!», — написала Квитова в социальных сетях.

Избранник Квитовой - Иржи Ванек, бывший чешский теннисист, который тренирует Квитову с 2016 года. В 2020 году он ради Квитовой расстался с женой после 18 лет брака. Квитова младше своего тренера на 12 лет. Летом 2023 года пара поженилась.

Квитова в 2016 году едва не погибла. После нападения грабителя она получила серьезные ножевые ранения. За карьеру Петра выиграла 31 одиночный титул WTA. Дважды побеждала на Уимблдоне, выиграла Итоговый турнир WTA и завоевала бронзу Олимпиаде-2016 в Рио, а также стала шестикратной победительницей Кубка Федерации в составе сборной Чехии. Бывшая вторая ракетка мира занимает пятое место в списке теннисисток, заработавших наибольшее количество призовых за карьеру — 37,2 млн долларов.

On the first day of 2024 I wanted to wish you a happy new year and share the exciting news that Jiri and I will be welcoming a baby into our family this summer! 👼 pic.twitter.com/JwUi2Lcose — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) December 31, 2023