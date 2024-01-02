Внимание ⟩ Поезда Elron со 2 января идут по новому расписанию

Скорость поездов на маршрутах Тапа-Нарва и Тапа-Тарту-Валга временно ограничена, в результате чего увеличилась длительность поездки, а также изменилось время их отправления.

Со 2 января для поездов, следующих в западном направлении, восстановлено расписание, действовавшее до осеннего ремонта железной дороги.

По словам руководителя отдела по связям с общественностью Elron Кристо Мяэ, поезда, таким образом, вновь будут ходить чаще в направлении Кейла, Турба, Палдиски и Клоогаранна.

«В новом расписании время прибытия и отправления многих поездов также изменилось из-за временных ограничений скорости, которые вступили в силу в восточном направлении, пожалуйста, обязательно проверяйте их перед поездкой», - предупреждает Мяэ.

К примеру, время в пути для поезда Таллинн-Аэгвийду осталось прежним, тогда как на линии Таллинн-Тарту оно увеличилось по сравнению с предыдущим расписанием на 2-9 минут в зависимости от отправления, а на линии Таллинн-Нарва - на 9-15 минут.

Дополнительные ограничения скорости, установленные в восточном направлении, связаны с обеспечением безопасности на переездах.

«Владелец инфраструктуры, AS Eesti Raudtee, выявил 39 переездов повышенного риска, на которых для обеспечения безопасности до июня 2024 года были установлены временные ограничения скорости для пассажирских поездов», - информирует член правления Elron Мярт Эренпрейс.

На переездах повышенного риска на участках Аэгвийду-Нарва, Тапа-Тарту и Тарту-Валга установлено временное ограничение скорости до 60 км/ч.