Жуткое переживание: спортсмены боялись, что трамплин рухнет

«Произошло землетрясение?» - задался риторическим вопросом Йоханн Андре Форфанг в интервью NRK.

Инцидент произошел на квалификации накануне соревнования Гармиш-Партенкирхен в воскресенье. Поднявшись на вершину 142-метрового трамплина, Форфанг услышал громкий шум, и конструкция начала раскачиваться.

«Показалось, что лифт рухнул вниз. Не знаю, что произошло», - сказал 28-летний спортсмен.

Его коллега по команде Мариус Линдвик добавил: «Я не понял, что произошло. Думал, что вся башня рухнет».

Такие же ощущения испытали и еще два лыжника норвежской сборной: Даниэль-Андре Танде и Кристоффер Сундал.

«Конструкция содрогнулась, когда я уже сидел на скамье перед прыжком», - рассказал один из них.

Проблема крылась в лифте. Поэтому уже в конце квалификации спортсменам приходилось преодолевать 400 ступенек, чтобы подняться на трамплин.

К счастью, на следующий день, когда начались основные соревнования, проблема была решена. Первое место занял словенец Анже Ланишек, он опередил японца Рю Кобаяши и немца Андреаса Веллингера.

Эстонский спортсмен Артти Айгро занял в квалификации 39 место и во второй тур не прошел. Он завершил соревнования на 40 месте.

По итогам прошедших двух туров лидером является Веллингер. На втором месте Кобаяи, на третьем Штефан Крафт (Австрия). Айгро занимает 41-е место.