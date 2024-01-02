Российский ученый: Россию ждет хаос

Яковлев, соучредитель Московского экономического университета ВШЭ, приглашенный научный сотрудник Гарвардского университета, считает, что российское государство долго не останется в таком виде.

По его словам, если война продолжится, у России по сути есть два выхода - либо пойти путем Северной Кореи, либо Венесуэлы, сообщает Helsingin Sanomat. По мнению Яковлева, первое ведет к быстрому социальному взрыву и хаосу, а второе - к медленному упадку, что приводит сначала к экономическому, а затем и к политическому хаосу.

По мнению ученого, есть и третья возможность. В случае, если Россия решит вывести свои войска из Украины и начнет менять политическую и экономическую систему, которая работала до начала полномасштабной агрессии. Однако это будет означать, что так называемые «разумные члены» элиты восстанут против президента России Владимира Путина, считает Яковлев.

«Россия не распадется на мелкие страны. Соседние кавказские республики пожинают плоды администрации - трудно представить, что они пойдут своим путем. Региональные элиты эффективно понимают ценность большого экономического общего рынка», - сказал Яковлев.

В то же время он считает реалистичным сценарий, согласно которому Россия находится на пути к хаосу и гражданской войне. «Когда люди начнут перераспределять ресурсы, и ситуация во всей России будет как в Луганской и Донецкой Народной Республике (международно непризнанных образованиях на оккупированной территории Украины - прим.ред.)», - сказал он.

Яковлев согласен с аналитиками Института Карнеги Павлом Лузиным и Александрой Прокопенко, которые говорят, что рубль продолжит слабеть, инфляция продолжит расти, а люди пострадают, поскольку экономика переориентируется на военное производство. «Бюджет является явным признаком того, что Путин продолжит в том же духе, но в гораздо более широком масштабе», - прокомментировал Яковлев бюджет России на этот год, который предусматривает удвоение военных расходов.

По мнению Яковлева, переломным моментом для России станут президентские выборы в марте. «Путин предполагает, что поддержка Украины уменьшится, в Украину будет отправляться меньше оружия. А потом, после нового мандата, он организует новую мобилизацию и попытается снова дойти до Киева», - заявил Яковлев, который считает, что этот план провалится. По его словам, через несколько лет Россию ждет развал.