Квартирные товарищества могут получить пособие на превращение подвала в убежище

Из заявок, рассмотренных оценочной комиссией, будет поддержано 27 проектов на общую сумму 1,2 миллиона евро. В Таллинне финансирование получили 13 проектов, в Тарту - 5, в Нарве - 4, в Пярну - 3 и в Кохтла-Ярве и Раквере - по одному.

На субсидию имели право многоквартирные дома, расположенные в густонаселенных районах с населением не менее 15 000 жителей (Таллинн, Тарту, Пярну, Кохтла-Ярве, Раквере, Нарва, Вильянди, Маарду) и представляющие собой преимущественно крупнопанельные или блочные дома, построенные по типовым проектам с 1950 по 1990 год.

Помимо приспособления под убежища подвалов многоквартирных домов, целью приема заявок было выявить заинтересованность квартирных товариществ в такой мере поддержки и получить представление о стоимости оборудования убежищ в многоквартирных домах различных типов. Поэтому были поддержаны такие проекты, когда убежище можно оборудовать в подвальном этаже многоквартирного дома.

Стен-Патрик Креэк, советник по убежищам Спасательного департамента, подчеркивает, что этот пилотный проект был разработан в первую очередь с учетом наиболее распространенных типов многоквартирных домов. «Цель заключалась в том, чтобы выяснить, что больше всего необходимо квартирным товариществам и какой реальный финансовый ресурс требуется, чтобы сделать подвалы пригодными для оборудования в них убежища», - добавляет Креэк.

Убежища делятся на общественные, предназначенные для быстрого, кратковременного укрытия людей в общественных местах в случае непосредственной опасности, частные - для жителей конкретного дома и их близких, например, подвалы жилых домов, и помещения для укрытия - комнаты без окон, желательно с бетонными/каменными стенами, например, ванная.

Помимо военной угрозы, убежище может потребоваться в экстремальных погодных условиях или при крупномасштабном загрязнении воздуха.