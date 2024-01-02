Кардиолог возражает ⟩ Любимая закуска, от которой лучше отказаться

Нездоровая пища вредна для сердца, подчеркивает американский кардиолог Элизабет Клодас в статье, опубликованной на сайте CNBC.

По словам эксперта, она категорически избегает одной из самых популярных сегодня закусок - картофельных чипсов, в которых много добавок, но катастрофически мало клетчатки и полезных и веществ.

Клодас отмечает, что даже самая маленькая пачка чипсов содержит безумное количество соли и в долгосрочной перспективе может не лучшим образом сказаться на вашей талии.

«Избыток натрия повышает кровяное давление. Кроме того, значительная прибавка в весе может пагубно сказаться на уровне холестерина и сахара в крови», — делится подробностями кардиолог.

Ранее ученые установили, что употребление некачественной пищи (так называемой junk food) отрицательно влияет на функцию кровеносных сосудов уже через несколько часов после ее употребления.

Чтобы не разрушить здоровье и не закупорить артерии, Клодас рекомендует вместо картофельных чипсов овощи, орехи и фрукты.

Хумус и овощи

Один из вариантов — обмакнуть овощи в хумус. «Это сытная закуска, содержащая много клетчатки, полезных жиров и белков», — говорит Элизабет Клодас.

Горсть орехов

Другой вариант — использовать в качестве перекуса горсть орехов. При этом Клодас рекомендует избегать соленых орехов и ограничиваться горсткой в ​​день. Орехи и семечки богаты белком и в сочетании с клетчаткой увеличивают чувство сытости.

Фрукты

«Вместо чипсов лучше есть фрукты, например, два небольших банана или три апельсина. Они содержат много витаминов, антиоксидантов и клетчатки», — советует Клодас.

«Часто мы хватаем пакетик чипсов не потому, что голодны, а потому, что нам скучно или хотим взбодриться», - констатирует кардиолог, по словам которой спонтанные желания – еще не повод пренебрегать здоровой диетой.

Вместо этого эксперт рекомендует отдавать предпочтение альтернативам, содержащим цельнозерновую клетчатку, жирные кислоты омега-3 и антиоксиданты.