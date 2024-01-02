Пассажирское судно, курсирующее по маршруту Таллинн-Хельсинки, уходит на техническое обслуживание

Об этом сообщила пресс-служба концерна, отметив, что на борту судна запланирован ряд регламентных работ, которые невозможно эффективно выполнить, пока судно находится в эксплуатации. В частности, запланированы техническое обслуживание главной силовой установки и главных двигателей, очистка и покраска автомобильных палуб, обслуживание и ремонт внешних водонепроницаемых люков и трапов корпуса, очистка и обслуживание фильтров кингстонов, обслуживание спасательного и противопожарного оборудования судна, очистка системы пресной воды и очистка трюмов и вентиляционных систем судна.

Кроме того, во время стоянки судна классификационное общество проведет очередной осмотр парома.

8 января в 10.30 судно Megastar не выйдет в море и останется в Таллинне, а 14 января в 10.30 вернется на линию, отправившись из Таллинна в Хельсинки.

В период технического обслуживания парома Megastar маршрут Таллинн-Хельсинки будут обслуживать принадлежащие компании суда MyStar и Victoria I.

С января 2024 года расписание маршрута Tallink Shuttle между Таллинном и Хельсинки, обслуживаемого судами Megastar и MyStar, изменится таким образом, что суда будут чередоваться в расписаниях друг друга чередующиеся недели, а последнее отправление обоих судов в субботу вечером будет отменено.

Изменения вызваны необходимостью эффективнее организовать работу судов в соответствии с сезонностью и спросом, принимая во внимание схожесть судов, работающих на маршруте, и удобство для клиентов.

Расписание движения судов компании по маршруту Таллинн-Хельсинки можно найти на сайте https://ee.tallink.com/et/soidugraafikud .