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Работа системы продажи билетов на поезда Elron нарушена

BNS
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Поезд Elron.
Поезд Elron. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

Продажа билетов на поезда Elron онлайн на сайтах www.elron.ee и www.pilet.ee, а также в железнодорожных билетных терминалах во вторник утром приостановлена из-за сбоя в системе продажи билетов, управляемой компанией Ridango.

Предприятие Ridango, предоставляющее услуги системы продажи билетов, работает над разрешением проблемы.

Об этом BNS сообщила пресс-служба компании Elron. «Продажа билетов на поезда Elron на сайтах www.elron.ee и www.pilet.ee, а также в железнодорожных терминалах приостановилась из-за сбоя в системе продажи билетов, управляемой компанией Ridango», - сказал пресс-секретарь компании Elron Кристо Мяэ. По его словам, временно билет можно купить только в поезде у кондуктора.

Elron принес извинения пассажирам за причиненные неудобства.

Во время перебоев с расписанием можно ознакомиться на сайте https://elron.ee/soiduinfo/soiduplaanid.

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