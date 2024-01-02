Система продажи билетов Elron снова работает

Продажа билетов на поезда Elron онлайн на сайтах www.elron.ee и www.pilet.ee, а также в железнодорожных билетных терминалах была возобновлена после сбоя в системе продажи билетов, управляемой компанией Ridango.
Предприятие Ridango, предоставляющее услуги системы продажи билетов, работало над разрешением проблемы.
«Продажа билетов на поезда Elron на сайтах www.elron.ee и www.pilet.ee, а также в железнодорожных терминалах приостановилась из-за сбоя в системе продажи билетов, управляемой компанией Ridango», - сказал пресс-секретарь компании Elron Кристо Мяэ. По его словам, временно билет можно купить только в поезде у кондуктора.
Elron принес извинения пассажирам за причиненные неудобства.
Во время перебоев с расписанием можно было ознакомиться на сайте https://elron.ee/soiduinfo/soiduplaanid.