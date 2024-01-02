Ставки растут ⟩ Swedbank увеличил проценты по краткосрочным вкладам

Rus.Postimees.eeЭстонияДля подписчиковСтавки растут ⟩ Swedbank увеличил проценты по краткосрочным вкладам Ангелина Тякер, rus.postimees.ee2 января 2024, 11:08CopyFacebookЛоготип Swedbank. Фото: Ints Kalnins / ReutersС 1 января изменились процентные ставки по срочным вкладам Swedbank. Перемены касаются как частных, так и бизнес-клиентов.Новые процентные ставки Swedbank по срочным депозитам выглядят следующим образом:на один месяц - 2,25% годовых;на три месяца - 4,5% годовых;на шесть месяцев - 4,2% годовых;на 9 месяцев - 4,2% годовых;на 12 месяцев – 4% годовых;на 18 месяцев - 3,25% годовых;на 24 месяца - 3,25% годовых.КомментарииCopyFacebookКлючевые слова экономикаЭстониябанкипроцентная ставкапроцентыдепозитSwedbankсрочный вклад Pекомендуем