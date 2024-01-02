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Ставки растут ⟩ Swedbank увеличил проценты по краткосрочным вкладам

Ангелина Тякер rus.postimees.ee
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Логотип Swedbank.
Логотип Swedbank. Фото: Ints Kalnins / Reuters

С 1 января изменились процентные ставки по срочным вкладам Swedbank. Перемены касаются как частных, так и бизнес-клиентов.

Новые процентные ставки Swedbank по срочным депозитам выглядят следующим образом:

  • на один месяц - 2,25% годовых;
  • на три месяца - 4,5% годовых;
  • на шесть месяцев - 4,2% годовых;
  • на 9 месяцев - 4,2% годовых;
  • на 12 месяцев – 4% годовых;
  • на 18 месяцев - 3,25% годовых;
  • на 24 месяца - 3,25% годовых.
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