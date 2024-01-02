Видео ⟩ В аэропорту Токио загорелся самолет

Японская телекомпания NHK показала видеозапись, на которой самолет Japan Airlines приземляется в Токио в аэропорту Ханэда, при этом из окон и из-под самолета вырывается пламя.

Как сообщает NHK со ссылкой на местные власти, лайнер А350 авиакомпании Japan Airlines столкнулся при посадке с самолетом местной береговой охраны.

Пять человек, находившихся на борту самолета береговой охраны, числятся пропавшими без вести. Один уцелел.

Что касается лайнера Japan Airlines, то все 379 пассажиров были успешно эвакуированы.

Авиалайнер компании Japan Airlines прибыл в столицу Японии с острова Хоккайдо.

A fire has been reported at Haneda Airport in Tokyo. The cause of the fire remains unknown but emergency services are on the scene. #japan #tokyo #japannews pic.twitter.com/6NMBU99J8E — Greg R. Hill (@greghill) January 2, 2024

Международный аэропорт Ханэда — один из двух крупных аэропортов, обслуживающих Токио.

Аэропорт является хабом японских авиакомпаний Japan Airlines и All Nippon Airways.