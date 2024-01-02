Маклер: как подготовить к сдаче внаем старую квартиру

Если вы хотите сдать в аренду квартиру, в которой до этого жили вы сами или ваши родственники, она может быть заполнена милыми вашему сердцу фотографиями и сувенирами, но вот арендатору они совершенно не нужны.

Старые книги и безделушки можно взять с собой, а можно оставить в подвале, закрытом чулане или другом месте, которым будущий жилец пользоваться не будет.

Следующий шаг - уборка. Цена, которую вы можете получить за сдачу вашей квартиры в аренду, напрямую зависит от ее чистоты. Иногда чистая и опрятная квартира в старом доме ценится дороже, чем квартира со следами эксплуатации в новостройке.

На что следует обратить внимание при уборке квартиры? Вымытые окна всегда производят хорошее впечатление, так же как и чистые полы и стены. Если на стенах есть трещины или следы от картин или фотографий, кисть и шпатель могут творить чудеса. Следует обратить внимание на участки вокруг выключателей и дверные косяки, где обычно остаются следы пальцев. Необходимо очистить от следов жира и гари плиту. Если вам не хватает сил и навыков для генеральной уборки квартиры, имеет смысл нанять профессионалов.

В ванной комнате и ​​туалете не должно быть следов использования и запахов. Если в комнате курили, нужно начать с ее проветривания, а иногда даже с покраски стен. Шторы и пледы следует постирать и выгладить. Как правило, некурящий сразу может понять, курили ли когда-нибудь в квартире.

Придирчиво осмотрите свою мебель. Иногда имеет смысл заменить старый диван на новый, пусть даже из дешевого магазина. Старые мебельные секции во всю стену сейчас навевают уныние, от них давно пора избавиться, однако их отсутствие значительно уменьшит объем места для хранения вещей.