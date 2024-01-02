Эти цели очень амбициозны, но, учитывая то, что происходило до сих пор, они достижимы, по оценке эксперта по безопасности Райнера Сакса.
Для подписчиков
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Цель Украины – полностью изгнать российский флот из Крыма. Это осуществимо
Поскольку операции Украины против Черноморского флота России были очень успешными, Украина пытается укрепить это направление постоянным потоком коммуникации. Вчера СБУ, которые применяют морские беспилотники, организовала дополнительную информационную кампанию о беспилотниках Sea Baby, разработанных в Украине. Вчера было объявлено, что указанный дрон способен не только наносить торпедные удары, но и запускать ракеты.