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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Цель Украины – полностью изгнать российский флот из Крыма. Это осуществимо

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Фото: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

Эти цели очень амбициозны, но, учитывая то, что происходило до сих пор, они достижимы, по оценке эксперта по безопасности Райнера Сакса.

Поскольку операции Украины против Черноморского флота России были очень успешными, Украина пытается укрепить это направление постоянным потоком коммуникации. Вчера СБУ, которые применяют морские беспилотники, организовала дополнительную информационную кампанию о беспилотниках Sea Baby, разработанных в Украине. Вчера было объявлено, что указанный дрон способен не только наносить торпедные удары, но и запускать ракеты.

По словам представителя СБУ, их задача – полностью оттеснить российский флот от Крыма, и подводные лодки также рассматриваются как цель. В целом они хотят добиться того, чтобы в море не заходили корабли с возможностью запуска крылатых ракет. Цели очень амбициозные, но учитывая происходившее до сих пор, они выполнимые.

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