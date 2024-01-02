По словам Удде, для успешной сдачи экзамена необходимо набрать не менее 60 процентов от возможной суммы баллов (сто баллов), при этом ни в одной из частей экзамена (письмо, аудирование, чтение, разговор) результат не должен быть ноль баллов.

«Среднее арифметическое результатов частей экзамена не учитывается при подсчете итогового результата экзамена. Важна сумма баллов, полученных за каждую часть, которая в итоге дает окончательный результат экзамена. За каждую часть экзамена можно получить максимум 25 баллов», – объяснила она.

После каждого экзаменационного периода десятки людей на каждом уровне владения языком просматривают свои экзаменационные работы и оспаривают результаты: «Эта информация доступна на нашем веб-сайте, об этом рассказывается на предэкзаменационных консультациях, по информационному телефону и т.д.».

«Для ознакомления с экзаменационной работой по эстонскому языку необходимо подать заявление в нашем центре обслуживания клиентов, он открыт с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, кроме праздничных дней, – продолжила Уде. – Заявление можно отправить также по почте в Департамент по делам образования и молодежи – Лыытса, 4, 11415, Таллинн, или в электронном виде с цифровой подписью по электронной почте info@harno.ee. Мы рассматриваем все заявления на ознакомление с экзаменационной работой и как можно скорее отправляем копию письменной части экзамена по электронной почте».