У многих людей, изучающих госязык, возникают вопросы, как устроен уровневый экзамен по эстонскому языку, то есть экзамен на получение определенной категории. Об этом и многом другом рассказала руководитель отдела оценивания эстонского языка как государственного и других языков как иностранных Департамента по делам образования и молодежи Аули Удде.
Как сказала Удде, оценивание письменной и устной частей экзамена производится дважды, то есть работу оценивают два независимых эксперта. «Если их оценки существенно различаются, работа оценивается в третий раз. При оценивании письменной части учитывается выполнение задания, структура и связность текста, а также использование языка. В устной части учитывается выполнение задания, соответствие жанру, практические навыки и общее владение языком», – сказала она.
Удде добавила, что все эксперты по оцениванию экзаменационных работ имеют профессиональное образование, регулярно участвуют в тренингах и работают на основе соответствующих руководств по оцениванию.
«Согласно Закону о языке, уровни владения языком, определенные в Европейском рамочном документе о языковом обучении, составленном Советом Европы, используются в качестве основы для определения обязательного уровня владения языком. Отдел языковой политики Совета Европы издал руководство по составлению и проведению языковых экзаменов на основе рамочного документа, – объяснила Удде. – В вышеупомянутом руководстве изложены аспекты процесса обеспечения справедливой оценки экзаменационных заданий, проверяющих продуктивные навыки (письмо и устную речь), и все они соблюдаются при проведении уровневых экзаменов».
Руководитель отдела оценивания отметила, что Департамент по делам образования и молодежи является полноправным членом Ассоциации языковых тестеров в Европе (ALTE). «Члены ALTE обязаны каждые четыре года проходить аудит системы экзаменов. Цель аудита: во-первых, обеспечить сравнимость языковых экзаменов, на основе которых выдаются сертификаты уровня владения языком, а, во-вторых, получить подтверждение того, что при составлении, проведении и оценке экзаменов соблюдаются принципы хорошей практики тестирования. В ходе аудита также проверяется надежность и справедливость оценивания», – заявила она.
По словам Удде, для успешной сдачи экзамена необходимо набрать не менее 60 процентов от возможной суммы баллов (сто баллов), при этом ни в одной из частей экзамена (письмо, аудирование, чтение, разговор) результат не должен быть ноль баллов.
«Среднее арифметическое результатов частей экзамена не учитывается при подсчете итогового результата экзамена. Важна сумма баллов, полученных за каждую часть, которая в итоге дает окончательный результат экзамена. За каждую часть экзамена можно получить максимум 25 баллов», – объяснила она.
После каждого экзаменационного периода десятки людей на каждом уровне владения языком просматривают свои экзаменационные работы и оспаривают результаты: «Эта информация доступна на нашем веб-сайте, об этом рассказывается на предэкзаменационных консультациях, по информационному телефону и т.д.».
«Для ознакомления с экзаменационной работой по эстонскому языку необходимо подать заявление в нашем центре обслуживания клиентов, он открыт с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, кроме праздничных дней, – продолжила Уде. – Заявление можно отправить также по почте в Департамент по делам образования и молодежи – Лыытса, 4, 11415, Таллинн, или в электронном виде с цифровой подписью по электронной почте info@harno.ee. Мы рассматриваем все заявления на ознакомление с экзаменационной работой и как можно скорее отправляем копию письменной части экзамена по электронной почте».
Экзаменационная работа присылается в том виде, в каком ее сдал экзаменующийся. Эксперты по оцениванию письменной части экзамена не исправляют ошибки в работе и не добавляют к ней комментарии или другие заметки.
Результаты в частях экзамена даются в процентных диапазонах и словесной оценке:
- 0% – не соответствует требованиям уровня;
- 1-49% – не соответствует требованиям уровня;
- 50-59% – слабо;
- 60-75% – удовлетворительно;
- 76-90% – хорошо;
- 91-100% – очень хорошо.
«Это означает, например, что если экзаменуемому за разговорный навык была поставлена оценка "хорошо", то его результат в этой части экзамена находится между 76 и 90 процентами. Результаты экзамена, выраженные в процентных диапазонах и словесной оценке, дают более полное представление о владении языком, чем баллы», – заявила руководитель отдела оценивания.
Если экзаменуемый не удовлетворен результатами экзамена, он имеет право в течение 30 дней с момента их объявления подать апелляцию. Для рассмотрения апелляций создается комиссия по апелляциям по уровневым экзаменам, состав которой утверждается приказом генерального директора Департамента по делам образования и молодежи. Комиссия рассматривает апелляцию в течение 30 дней с момента ее получения и принимает одно из следующих решений:
- отклонить апелляцию;
- удовлетворить апелляцию и при необходимости выдать распоряжение руководителю учреждения, выдающего сертификаты уровня владения эстонским языком, о выдаче сертификата уровня владения эстонским языком.
Удде подчеркнула, что комиссия по апелляциям не предоставляет объяснений или комментариев. «Апелляцию можно подать в информационной системе экзаменов EIS. После входа в систему необходимо выбрать "Мои результаты" и найти нужный экзамен. Затем нажать кнопку "Подать апелляцию" и заполнить все необходимые поля», – объяснила она. Чтобы апелляция была принята, ее обязательно нужно подписать электронно.
«В ближайшее время изменений в структуре и оценивании экзаменов по эстонскому языку не предвидится. О любых изменениях Департамент по делам образования и молодежи сообщит как минимум за год до их вступления в силу», – подытожила руководитель отдела оценивания.