Россия случайно сбросила бомбу на свою деревню недалеко от украинской границы

Это произошло в тот момент, когда Россия нанесла масштабный ракетный удар по Украине.

«2 января 2024 года, около 9:00 утра по московскому времени, в ходе воздушного боя произошел аномальный выброс авиационных боеприпасов над селом Петропавловка в Воронежской области, - сообщили российские информагентства. - Пострадавших нет».

It seems that one of the missiles aimed at Ukraine landed in Petropavlovka village, Voronezh region of Russia.



Voronezh region governor reported an "emergency descent of our ammunition in the Ostrogozhsky region," confirmed by Russian defense ministry. At least 7 houses damaged https://t.co/Ix71YuQifB pic.twitter.com/NxPwjNgj3F — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 2, 2024

Петропавловка расположена примерно в 150 километрах к востоку от границы с Украиной.

В результате произошедшего были повреждены шесть частных домов, говорится в сообщении: «Расследование обстоятельств дела продолжается. На месте работает комиссия, которая оценит характер ущерба и окажет помощь в восстановлении домов».

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что некоторых жителей Петропавловки переселили во временное жилье. По его словам, ущерб нанесен семи домохозяйствам.

В апреле прошлого года российские вооруженные силы признали, что один из их самолетов по ошибке сбросил бомбу на город Белгород, недалеко от границы с Украиной, где она и взорвалась.