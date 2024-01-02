Россия случайно сбросила бомбу на свою деревню недалеко от украинской границы

С российского самолета на деревню в Воронежской области на юге страны недалеко от границы с Украиной упал боеприпас, но никто не пострадал.
Это произошло в тот момент, когда Россия нанесла масштабный ракетный удар по Украине.
«2 января 2024 года, около 9:00 утра по московскому времени, в ходе воздушного боя произошел аномальный выброс авиационных боеприпасов над селом Петропавловка в Воронежской области, - сообщили российские информагентства. - Пострадавших нет».
It seems that one of the missiles aimed at Ukraine landed in Petropavlovka village, Voronezh region of Russia.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 2, 2024
Voronezh region governor reported an "emergency descent of our ammunition in the Ostrogozhsky region," confirmed by Russian defense ministry. At least 7 houses damaged https://t.co/Ix71YuQifB pic.twitter.com/NxPwjNgj3F
Петропавловка расположена примерно в 150 километрах к востоку от границы с Украиной.
В результате произошедшего были повреждены шесть частных домов, говорится в сообщении: «Расследование обстоятельств дела продолжается. На месте работает комиссия, которая оценит характер ущерба и окажет помощь в восстановлении домов».
Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что некоторых жителей Петропавловки переселили во временное жилье. По его словам, ущерб нанесен семи домохозяйствам.
В апреле прошлого года российские вооруженные силы признали, что один из их самолетов по ошибке сбросил бомбу на город Белгород, недалеко от границы с Украиной, где она и взорвалась.