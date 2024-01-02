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Россия случайно сбросила бомбу на свою деревню недалеко от украинской границы

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Su-35S.
Su-35S. Фото: Handout

С российского самолета на деревню в Воронежской области на юге страны недалеко от границы с Украиной упал боеприпас, но никто не пострадал.

Это произошло в тот момент, когда Россия нанесла масштабный ракетный удар по Украине.

«2 января 2024 года, около 9:00 утра по московскому времени, в ходе воздушного боя произошел аномальный выброс авиационных боеприпасов над селом Петропавловка в Воронежской области, - сообщили российские информагентства. - Пострадавших нет».

Петропавловка расположена примерно в 150 километрах к востоку от границы с Украиной.

В результате произошедшего были повреждены шесть частных домов, говорится в сообщении: «Расследование обстоятельств дела продолжается. На месте работает комиссия, которая оценит характер ущерба и окажет помощь в восстановлении домов».

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что некоторых жителей Петропавловки переселили во временное жилье. По его словам, ущерб нанесен семи домохозяйствам.

В апреле прошлого года российские вооруженные силы признали, что один из их самолетов по ошибке сбросил бомбу на город Белгород, недалеко от границы с Украиной, где она и взорвалась.

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