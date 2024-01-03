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Представитель Спасательного департамента: выходите на улицу в теплой одежде и не держите дома старые холодильники

Павел Соболев
, журналист
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  • К возгоранию мусора часто приводят лучшие человеческие побуждения
  • Возрастные ограничения на продажу пиротехники могли бы сократить количество пожаров
  • Часто пожары возникают из-за амортизированной техники или неправильно сложенного камина

Позади рождественские и новогодние праздники: отрезок года, когда большинство людей посвящает время отдыху. Однако для представителей некоторых служб праздничная пора часто оказывается связанной с особенно напряженной работой. О том, как прошли праздники для сотрудников Спасательного департамента, и о том, какие повышенные риски для безопасности сохраняются и сейчас, например, в связи с наступившими сильными холодами, в студии Postimees порассуждал руководитель звена Спасательной команды Йыхви Артем Троицкий.

Выдержки из беседы:

- Не только Спасательный департамент, но и многие другие ведомства и учреждения выступали перед Новым годом с призывом воздержаться от запуска фейерверков. Говорилось о том, что гораздо полезнее потратить деньги не на фейерверки, а на благотворительность, что отказ от фейерверков идет на пользу окружающей среде и домашним животным. Но если говорить не о морально-этической, а о практической стороне этого вопроса, о пожарной безопасности, то часто ли неумелый запуск фейерверка приводит к ситуациям, когда или возникает пожар или создаются условия, делающие его вероятным?

- Фейерверк - это пиротехническое устройство, а обращению с пиротехникой всегда сопутствует определенная опасность. Есть риск возникновения пожара, есть риск получения человеком травм. И этот год не был исключением. Для спасателей это совершенно обычная практика в этот период года, когда поступают вызовы, связанные с возгораниями в жилищах, или же с возгораниями в мусорных баках, произошедших после запуска фейерверков. Также нормой является один-два вызова в новогоднюю ночь, которые касаются того, что человек травмировался при запуске фейерверка.

В Таллинне уже 1 января в этот раз, например, поступил вызов в подъезд, который был весь наполнен дымом. Это произошло по причине запуска пиротехнического устройства. Также были вызовы, связанные с возгораниями на балконах, куда попадали фейерверки, или же отлетали какие-то детали от них. И есть один подтвержденный случай, когда человек получил телесные повреждения при запуске фейерверка.

- Когда в новогоднюю ночь загораются мусорные баки, это чаще всего хулиганство, или же более вероятно, что человек решил выкинуть то, что ему казалось уже остывшим и безопасным, а в действительности стало источником возгорания?

- В конце прошлого года, перед праздниками, представители Спасательного департамента активно выступали в СМИ и говорили о том, что после запуска фейерверков нельзя спешить с выкидыванием их в помойку. К сожалению, и в этом году многие люди, причем не из плохих, а из хороших побуждений торопились с утилизацией мусора, несли фейерверки на помойку, после чего фейерверки снова воспламенялись в урнах и мусорных контейнерах.

И очень часто бывает такая проблема у квартирных товариществ, что мусорные контейнеры находятся слишком близко или к парковочным местам, или даже к самому дому, так что есть опасность возгорания и для машин, и для зданий. В этом году было довольно много вызовов на возгорания в мусорных контейнерах.

- Насколько, как вам кажется, жители Эстонии вняли просьбам спасателей и других ведомств отказаться от фейерверков? Не идем ли мы постепенно к тому, что однажды пиротехника больше вообще не будет использоваться людьми в частном порядке, если да, насколько вас как спасателя порадовало бы такое развитие событий?

- К сожалению, я не могу прогнозировать, как в будущем будет выглядеть пиротехническая деятельность, но я могу высказать свою личную точку зрения: могли бы помочь серьезные ограничения на продажу пиротехнических изделий по возрасту. Если не продавать их людям младше 18 лет, то, думаю, это могло бы позитивно повлиять на уровень пожарной безопасности.

- Если говорить не только о фейерверках, а вообще о поведении людей в зимние праздники, как можно сформулировать самые элементарные и всем понятные правила поведения, следование которым избавило бы самих людей от различных неприятностей и травм, а спасателей и сотрудников других служб экстренного реагирования - от необходимости тратить свои ресурсы, которые могут понадобиться для решения каких-то по-настоящему острых кризисных ситуаций?

- Первая рекомендация Спасательного департамента людям - это обеспечить себя необходимыми припасами. Это вода, это еда, это медикаменты, особенно в тех случаях, когда они человеку жизненно необходимы. Вторая важная вещь: при наступлении сильных холодов обязательно нужно следить за метеопрогнозами. В сильные морозы нужно одеваться подобающим образом, не забывать про шапку, перчатки, шарф. Это поможет избежать переохлаждения и заболеваний.

И если вы находитесь на улице, обязательно нужно следить за тем, чтобы не наступать туда, где скользко, где дорога не очищена. Если не делать этого, можно сильно навредить себе и своему здоровью, вам может понадобиться «Скорая помощь».

- Правда ли, что пожароопасные ситуации в жилищах людей на Новый год порой возникают из-за использования каких-то древних елочных украшений, к которым в семьях имеется сентиментальная привязанность, но которые амортизировались и перестали быть безопасными, в первую речь, конечно, речь о советских электрогирляндах? Или это скорее миф, страшилка, и проблемы могут возникать и из-за современной дешевой техники такого рода, а на «винтаж» наговаривать не надо?

- Любая амортизированная техника, присутствующая в домах, может быть опасной. Это может касаться как электропроводки, так и электроприборов, как тех же гирлянд, так и, например, холодильников. Практика показывает, что находящаяся в использовании очень старая техника действительно часто воспламеняется. К сожалению, очень многие люди не понимают, что старый холодильник может представлять собой очень большую опасность.

Если говорить о каких-то современных вещах, то те же заказанные кем-то в интернете гирлянды, не сертифицированные в Европейском союзе, с большой вероятностью могут представлять опасность.

- Праздники закончились, но воцарилась очень холодная погода. Означает ли это неизбежное повышение количества пожаров в статистике центров тревоги, или такой прямой зависимости нет?

- Такой прямой зависимости, наверное, нет, но можно твердо сказать, что печка или камин, построенные без мер предосторожности, без проектной документации, могут представлять опасность. Насчет любого отопительного устройства всегда нужно убедиться, что оно является безопасным. Есть специальные люди, которые могут дать оценку состояния устройства и выдать соответствующий акт.

- Порой говорится и о том, что причиной пожаров бывают неосторожные попытки разморозить замерзшие водопроводные трубы, не изолированные должным образом. Размораживать их нужно осторожно и безопасно, но некоторые люди прибегают к использованию открытого огня и паяльных ламп, что и приводит к несчастьям. Как отогреть трубу правильно с точки зрения интересов пожарной безопасности?

- Самое главное - это не использовать открытый огонь, это может привести к возгоранию. Также нельзя чрезмерно использовать электричество. Если мы одновременно включим пять каких-то электрообогревателей, а в доме при этом старая проводка, то она может не выдержать. Все надо делать с умом, но лучше всего - это заблаговременно задуматься, чтобы трубы не мерзли.

Смотрите запись полной версии беседы!

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