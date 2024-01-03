Представитель Спасательного департамента: выходите на улицу в теплой одежде и не держите дома старые холодильники

- Любая амортизированная техника, присутствующая в домах, может быть опасной. Это может касаться как электропроводки, так и электроприборов, как тех же гирлянд, так и, например, холодильников. Практика показывает, что находящаяся в использовании очень старая техника действительно часто воспламеняется. К сожалению, очень многие люди не понимают, что старый холодильник может представлять собой очень большую опасность.
Если говорить о каких-то современных вещах, то те же заказанные кем-то в интернете гирлянды, не сертифицированные в Европейском союзе, с большой вероятностью могут представлять опасность.
- Праздники закончились, но воцарилась очень холодная погода. Означает ли это неизбежное повышение количества пожаров в статистике центров тревоги, или такой прямой зависимости нет?
- Такой прямой зависимости, наверное, нет, но можно твердо сказать, что печка или камин, построенные без мер предосторожности, без проектной документации, могут представлять опасность. Насчет любого отопительного устройства всегда нужно убедиться, что оно является безопасным. Есть специальные люди, которые могут дать оценку состояния устройства и выдать соответствующий акт.
- Порой говорится и о том, что причиной пожаров бывают неосторожные попытки разморозить замерзшие водопроводные трубы, не изолированные должным образом. Размораживать их нужно осторожно и безопасно, но некоторые люди прибегают к использованию открытого огня и паяльных ламп, что и приводит к несчастьям. Как отогреть трубу правильно с точки зрения интересов пожарной безопасности?
- Самое главное - это не использовать открытый огонь, это может привести к возгоранию. Также нельзя чрезмерно использовать электричество. Если мы одновременно включим пять каких-то электрообогревателей, а в доме при этом старая проводка, то она может не выдержать. Все надо делать с умом, но лучше всего - это заблаговременно задуматься, чтобы трубы не мерзли.
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