Представитель Спасательного департамента: выходите на улицу в теплой одежде и не держите дома старые холодильники

- Когда в новогоднюю ночь загораются мусорные баки, это чаще всего хулиганство, или же более вероятно, что человек решил выкинуть то, что ему казалось уже остывшим и безопасным, а в действительности стало источником возгорания?

- В конце прошлого года, перед праздниками, представители Спасательного департамента активно выступали в СМИ и говорили о том, что после запуска фейерверков нельзя спешить с выкидыванием их в помойку. К сожалению, и в этом году многие люди, причем не из плохих, а из хороших побуждений торопились с утилизацией мусора, несли фейерверки на помойку, после чего фейерверки снова воспламенялись в урнах и мусорных контейнерах.

И очень часто бывает такая проблема у квартирных товариществ, что мусорные контейнеры находятся слишком близко или к парковочным местам, или даже к самому дому, так что есть опасность возгорания и для машин, и для зданий. В этом году было довольно много вызовов на возгорания в мусорных контейнерах.

- Насколько, как вам кажется, жители Эстонии вняли просьбам спасателей и других ведомств отказаться от фейерверков? Не идем ли мы постепенно к тому, что однажды пиротехника больше вообще не будет использоваться людьми в частном порядке, если да, насколько вас как спасателя порадовало бы такое развитие событий?