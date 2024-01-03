В студии Postimees представитель Спасательного департамента: праздники миновали, но морозы не дают спасателям расслабиться?

- Насколько сложными выдались для спасателей минувшие праздники, все прошло более-менее в традиционном режиме, или можно отметить какие-то вызовы и инциденты, потребовавшие от спасателей применения каких-то навыков и знаний, которые часто применять не приходится? Были ли наряду с относительно штатными ситуациями и такие, которые можно назвать нештатными? Были ли связаны главные проблемы с неаккуратным обращением с пиротехникой?

- Если говорить о поведении людей в зимнюю пору, не только в праздники, но и в будни, как можно сформулировать самые элементарные и всем понятные правила поведения, следование которым избавило бы самих людей от различных неприятностей и травм, а спасателей и сотрудников других служб экстренного реагирования - от необходимости тратить свои ресурсы, которые могут понадобиться для решения каких-то по-настоящему острых кризисных ситуаций? Кроме естественного совета не злоупотреблять алкоголем, есть ли еще какие-то универсальные, но ценные советы?

- Праздники закончились, но воцарилась очень холодная погода. Означает ли это неизбежное увеличение количества пожаров в статистике центров тревоги, или такой прямой зависимости нет? Какими мерами можно повысить уровень пожарной безопасности в домах с печным отоплением? Контрольные рейды, еще что-то? Насколько увеличивает нагрузку на спасателей появляющееся у некоторых людей желание выходить на образовавшийся на поверхности водоемов лед? Насколько велика для спасателей головная боль, причиняемая любителями несанкционированного подледного лова?

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