Cерьезное ДТП: погибшая провожала маленького ребенка на автобусную остановку

По предварительной информации, авария произошла, когда пожилая женщина, проживающая всего в двадцати метрах от места происшествия, посадила в автобус, направлявшийся в сторону Эльва, маленького ребенка.

Неожиданно вышедшую на дорогу погибшую сбил автомобиль BMW, за рулем которого находился 29-летний водитель. К сожалению, ему не удалось избежать столкновения. Женщина получила серьезные травмы и скончалась на месте.

Водитель за рулем BMW был трезв и имеет права соответствующей категории.

Авария произошла на участке дороги, где максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч. На месте происшествия были зимние дорожные условия.

Авария в Тартумаа. Фото: PPA

«По предварительным данным, погибшая, вышедшая из-за автобуса, возможно, поскользнулась на дороге и не успела встать до того, как подъехала машина», - сообщил руководитель группы по борьбе с нарушениями правил дорожного движения Тартуского отделения Департамента полиции и погранохраны Ааре Сульг. Вероятно, роль в трагическом происшествии сыграли ранняя утренняя темнота и свежий мороз, из-за чего данный участок дороги очень скользкий.

Местный житель, проживающий недалеко от места происшествия, рассказал, что эта автобусная остановка уже много лет беспокоит жителей Тамса.

«Уже много лет обещают, что здесь появится уличное освещение, но пока никто не воспринимал это всерьез. Дети садятся в школьный автобус с остановки рано утром. Может быть, теперь-то лица, принимающие решения, образумятся», - сказал он, шокированный случившимся.

Авария в Тартумаа. Фото: PPA