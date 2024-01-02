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В серьезном дорожно-транспортном происшествии погиб пешеход

rus.postimees.ee
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Полиция.
Полиция. Фото: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Сегодня утром около 07:15 в Центр тревоги поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в деревне Тамса волости Ныо на третьем километре дороги Уута-Пангоди.

По предварительной информации, авария произошла, когда пожилая женщина в темноте начала переходить дорогу из-за автобуса. Неожиданно вышедшую на дорогу погибшую сбил автомобиль BMW, которому, к сожалению, не удалось избежать столкновения. Она получила серьезные травмы и скончалась на месте. Личность погибшей пока устанавливается.

29-летний водитель за рулем BMW был трезв и имеет права соответствующей категории.

Авария произошла на участке дороги, где максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч. На месте происшествия были зимние дорожные условия.

Все точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в настоящее время уточняются.

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