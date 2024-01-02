В серьезном дорожно-транспортном происшествии погиб пешеход

По предварительной информации, авария произошла, когда пожилая женщина в темноте начала переходить дорогу из-за автобуса. Неожиданно вышедшую на дорогу погибшую сбил автомобиль BMW, которому, к сожалению, не удалось избежать столкновения. Она получила серьезные травмы и скончалась на месте. Личность погибшей пока устанавливается.