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Фейерверк прилетел прямо в лицо подростку

Марко Суурмяги
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Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото: Sille Annuk

В Вильянди фейерверк в момент зажигания полетел прямо в лицо 16-летнему подростку. По данным скорой помощи, в результате несчастного случая серьезных травм нет.

В канун Нового года в отделение Тартуской скорой помощи поступило необычно большое количество вызовов, связанных с пиротехникой. По словам руководителя Тартуской скорой помощи Туули Паю, в последний день года 16-летний подросток получил ракетой по лицу. Несмотря на то, что удар пришелся по лицу, серьезных травм он не причинил.

Среди оперативных служб в Вильяндимаа в Новый год больше всего работала именно скорая помощь, бригады которой только за последний день года совершили 38 выездов.

По словам Туули Паю, случаев, связанных с употреблением алкоголя или наркотиков, было больше, чем обычно. «Большинство проблем были связаны с алкоголем, но действительно было несколько звонков, связанных с употреблением каннабиса и вытекающими последствиями», - добавила Паю.

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