Ракета из фейерверка прилетела прямо в лицо подростку

В канун Нового года в отделение Тартуской скорой помощи поступило необычно большое количество вызовов, связанных с пиротехникой. По словам руководителя Тартуской скорой помощи Туули Паю, в последний день года 16-летний подросток получил ракетой по лицу. Несмотря на то, что удар пришелся по лицу, серьезных травм он не причинил.

Среди оперативных служб в Вильяндимаа в Новый год больше всего работала именно скорая помощь, бригады которой только за последний день года совершили 38 выездов.

По словам Туули Паю, случаев, связанных с употреблением алкоголя или наркотиков, было больше, чем обычно. «Большинство проблем были связаны с алкоголем, но действительно было несколько звонков, связанных с употреблением каннабиса и вытекающими последствиями», - добавила Паю.