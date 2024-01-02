Это не шутка ⟩ Домик в Швеции по цене квартиры в эстонской провинции ждет покупателя

Дом продает собственник, владеющий им с 2007 года. «После операции на тазобедренном суставе я перестал заниматься горнолыжным спортом», - объясняет он в объявлении причину продажи.

В доме три этажа, считая цокольный, где есть баня с парилкой и комнатой отдыха, туалет, котельная и гараж для мотосаней.

На первом этаже находятся прихожая, гостиная с открытой кухней, две комнаты, душевая с туалетом и сушилка. На втором этаже, куда ведет крепкая деревянная лестница, расположены три спальни, туалет и кладовка. С лестничной площадки выход на маленький балкон.

Фото: osta.ee

В доме локальное центральное и масляное отопление, центральное водоснабжение, дешевое северное электричество - одна из крупнейших шведских ветряных электростанций расположена в нескольких десятках километров. Дом очень жаропрочный, построен в прошлом довоенном веке.

«Поселок, в котором находится дом - бывший золотой прииск. Золото снова нашли здесь несколько лет назад, но рудник так и не открыли», - пишет продавец.

Дом можно посмотреть в период с 4 по 8 января. Сейчас идет аукцион, текущая цена лота - 25 000 евро. Если вариант подходит, то дом можно купить и не дожидаясь окончания аукциона за 32 000 евро.

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