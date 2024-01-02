Разгневанный Шумахер опубликовал шокирующую фотографию в соцсетях

«Желаю работникам RWE (немецкая энергетическая компания) хорошего нового года, - написал он. - К сожалению, одно животное погибло недалеко от моей фермы из-за этих ракет. Кроме того, лошади, пони, свиньи и другие бедные животные были в панике. Вы можете гордиться собой».

Шумахер разводит животных на ферме своих родителей в Керпен-Манхайме.

Правда, к сожалению, родина знаменитых Шумахеров вскоре станет городом-призраком. По данным Bild, эту территорию приобретает местная горнодобывающая компания. Сообщается, что большую часть жилых домов там планируют снести в течение 2024 года.

Например, не осталось и следа от дома, где когда-то жили Михаэль Шумахер и его жена Коринна. Они поженились в Керпен-Манхайме в 1995 году.