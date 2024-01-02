В Курессааре нашли телефон пропавшего более недели назад Оливера

Участковый Курессааре Андрес Мяртин сообщил BNS, что поиски Оливера продолжались в выходные и в понедельник в районе реки Пыдусте.

«Волонтеры проверяли район с помощью дрона, каждый день проверял район и полицейский патруль. В субботу в полицию поступило сообщение о том, что на улице Вески кто-то нашел выключенный мобильный телефон. Полицейские установили, что это пропавший телефон Оливера. Видимо, телефон нашли в растаявшем снегу», - сказал Мяртин.

Во вторник поиски Оливера продолжатся в реке Пыдуте и в ее окрестностях. Берега реки проверят с помощью служебной собаки, а в реке проведут гидролокационные поиски.

Близкие сообщили полиции, что Оливер покинул дом 23 декабря около 20:00, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. В последний раз его видели вечером 23 декабря в Курессааре на улице Хейна, идущим в сторону реки Пыдусте.

Рост Оливера примерно 175 сантиметров, он худощавого телосложения со светло-каштановыми волосами. На нем может быть светлая футболка, джинсы, выцветшая коричневато-серая кепка и тенниски.

Полиция просит всех, кто видел Оливера, или что-то знает о его передвижении, сообщить об этом по номеру Центра тревоги 112.