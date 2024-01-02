НОВЫЙ ГОД В ОКОПАХ ⟩ Командир украинского пехотного батальона: у нас нет другого выбора

«В канун Нового года нам удалось разгромить и взять в плен более 60 варваров. Так что в этом смысле начало года можно считать успешным. К сожалению, мы также понесли небольшие потери, когда двое бойцов моего батальона были ранены в результате атак вражеских беспилотников, - сказал Михальчук. - А в остальном день прошел вопреки дождю, снегу и холоду в "болоте", то есть в окопах. Сейчас здесь десять градусов тепла».