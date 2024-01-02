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НОВЫЙ ГОД В ОКОПАХ ⟩ Командир украинского пехотного батальона: у нас нет другого выбора

Маргус Мартин
, журналист
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Майор Тарас Михальчук.
Майор Тарас Михальчук. Фото: Erakogu

«Для нас приход нового года был не очень веселым», - рассказал Тарас Михальчук с позывным Испанец, исполняющий обязанности командира одного из батальонов 65-й бригады, которая находилась на позиции в Запорожской области на Южном фронте Украины в ночь на 1 января.

По словам 56-летнего бывшего майора спецназа, 1 января подразделения российской армии активно атаковали их позиции под Ореховом, а те, в свою очередь, организовывали более мелкие контратаки.

«В канун Нового года нам удалось разгромить и взять в плен более 60 варваров. Так что в этом смысле начало года можно считать успешным. К сожалению, мы также понесли небольшие потери, когда двое бойцов моего батальона были ранены в результате атак вражеских беспилотников, - сказал Михальчук. - А в остальном день прошел вопреки дождю, снегу и холоду в "болоте", то есть в окопах. Сейчас здесь десять градусов тепла».

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