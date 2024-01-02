НОВЫЙ ГОД В ОКОПАХ ⟩ Командир украинского пехотного батальона: у нас нет другого выбора

«Для нас приход нового года был не очень веселым», - рассказал Тарас Михальчук с позывным Испанец, исполняющий обязанности командира одного из батальонов 65-й бригады, которая находилась на позиции в Запорожской области на Южном фронте Украины в ночь на 1 января.
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По словам 56-летнего бывшего майора спецназа, 1 января подразделения российской армии активно атаковали их позиции под Ореховом, а те, в свою очередь, организовывали более мелкие контратаки.