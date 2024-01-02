Неприлично дорого ⟩ Квартиры в Таллинне стоят в два раза больше, чем за его пределами

Если же сравнивать с ноябрем, то средняя цена таллиннских квартир подскочила на 9,7 процента.

Согласно статистике Земельного департамента, за год медианная цена квадратного метра увеличилась на 8,1 процента до 3319,06 евро, месячный рост составил при этом 12,7 процента.

Всего в Таллинне в декабре 2024 года было совершено 803 сделки с квартирами, общий объем которых превысил 161,5 миллиона евро.

Месяцем ранее общая сумма 685 сделок составила 113,2 миллионов евро.

Для сравнения: в декабре 2022 года в эстонской столице было совершено 852 сделки с квартирами в столице на общую сумму 157,8 миллионов евро.

За пределами Таллинна средняя цена квадратного метра квартирной недвижимости в декабре выросла на 14,7 процента в годовом сравнении до 1445,09 евро и на 9,5 процента по сравнению с ноябрем.

При этом медианная цена квадратного метра за пределами Таллинна составила 1199,18 евро, что на четверть выше, чем годом ранее, и на целых 40,4 процента выше, чем в ноябре.

Всего за последний месяц за пределами столицы было совершено 880 сделок на общую сумму 76,4 миллионов евро.

Совокупный объем 1033 сделок в декабре 2023 года составил 79 миллионов евро.