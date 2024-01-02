Животное 2024 года – выдра!

Чтобы увидеть выдру в дикой природе, вам должно повезти – это осторожное животное с хорошим слухом и обонянием. Выдру можно встретить на берегу реки или во время прогулки на лодке: на присутствие животного могут указать следы на снегу или экскременты на камне. Передвигающуюся по суше выдру узнать легко, ведь в эстонской природе похожих животных нет. Однако выдру, которая плавает в воде, можно спутать с бобром или ондатрой.

Ареал обыкновенной выдры довольно обширен и охватывает большую часть Европы и Азии, но численность этого широко распространенного вида в регионе Балтийского моря значительно сократилась с 1960 года. Так выдра была занесена в Международную Красную книгу, а с 1975 года в Эстонии она числится как вид категории III. В настоящее время охота на этот вид запрещена.

В дикой природе существует мало видов, которые охотятся на выдр, поэтому состояние популяции во многом зависит от качества среды обитания. В Эстонии это в основном внутренние водоемы и их ближайшие окрестности. На качество среды обитания выдры в основном влияют мелиорация, строительные работы и токсины, содержащиеся в окружающей среде. Кроме того, выдры могут запутаться в шлюзах, устьях канализационных и сточных труб, рыболовных сетях и крючках, а также бобровых ловушках. По мере расширения дорожной сети все больше выдр гибнет под колесами автомобилей на дорогах. На численность популяции также влияют экологические факторы, такие как наличие еды в зимний период и засуха.

В связи с многочисленными угрозами для вида и тем, что он является хорошим индикатором состояния воды, за выдрами ведется ежегодный мониторинг.

«Численность вида в Эстонии доходила до 300 особей, но в последние годы она приблизилась к 2000, и вид достиг больших островов», - комментирует специалист по выдрам и член Эстонского териологического общества Ремек Меэль. «В Эстонии дела у выдры обстоят неплохо, но мы можем подвергать ее опасности своей беспечностью, поэтому нам необходимо внимательно следить за популяцией», - добавляет Меэль.