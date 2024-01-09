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А где компенсация? ⟩ Пенсионеру пришлось заплатить за стоматологические услуги из своего кармана

Сергей Светлов
, репортер-редактор
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Пенсионер. Иллюстративное фото
Пенсионер. Иллюстративное фото Фото: Tairo Lutter

Читательница поделилась неприятной историей: ее пожилому отцу пришлось полностью заплатить за стоматологическое лечение. Как такое возможно, что пенсионер остался без какой-либо компенсации от Кассы здоровья?

«У моего отца, 71-летнего пенсионера, серьезный недуг, который не позволяет ему физически как следует следить за состоянием зубов. В его случае зубное лечение полагается абсолютное бесплатное – об этом оповестила семейный врач, что мы и практиковали предыдущие два года. В прошлом году без проблем посещали Läänemere Hambapolikliinik. В этом году не нашли номерков на ближайшее время и решили обратиться в Medicum Dental OÜ», – рассказала она.

По словам читательницы, после того как врач поставил пломбу, ее и отца поставили перед фактом, что для бесплатного лечения у поликлиники нет договора с Кассой здоровья.

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