А где компенсация? ⟩ Пенсионеру пришлось заплатить за стоматологические услуги из своего кармана

«У моего отца, 71-летнего пенсионера, серьезный недуг, который не позволяет ему физически как следует следить за состоянием зубов. В его случае зубное лечение полагается абсолютное бесплатное – об этом оповестила семейный врач, что мы и практиковали предыдущие два года. В прошлом году без проблем посещали Läänemere Hambapolikliinik. В этом году не нашли номерков на ближайшее время и решили обратиться в Medicum Dental OÜ», – рассказала она.