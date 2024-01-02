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С сегодняшнего дня разрешен выход на лед Чудского озера на внедорожниках

rus.postimees.ee
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Чудское озеро зимой.
Чудское озеро зимой. Фото: Erik Kalda

В связи с улучшением ледовой обстановки Департамент полиции и погранохраны разрешает с сегодняшнего дня, 2 января, выход на лед Чудского озера пешком и на внедорожниках.

Пешком и на внедорожниках разрешен выход на лед:

  • Нарвское водохранилище (вездеход общей массой не более 300 кг)
     
  • Чудское озеро

Пеший выход разрешен на лед:

  • Теплое озеро
     
  • Псковское озеро
     
  • озеро Пабра
     
  • озеро Ванику
     
  • озеро Крийва

В целях сохранения жизни людей запрещен выход на лед следующих водоемов как пешком, так и на внедорожниках:

  • Река Нарва
     
  • озеро Паттина
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