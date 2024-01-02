С сегодняшнего дня разрешен выход на лед Чудского озера на внедорожниках

В связи с улучшением ледовой обстановки Департамент полиции и погранохраны разрешает с сегодняшнего дня, 2 января, выход на лед Чудского озера пешком и на внедорожниках.
Пешком и на внедорожниках разрешен выход на лед:
- Нарвское водохранилище (вездеход общей массой не более 300 кг)
- Чудское озеро
Пеший выход разрешен на лед:
- Теплое озеро
- Псковское озеро
- озеро Пабра
- озеро Ванику
- озеро Крийва
В целях сохранения жизни людей запрещен выход на лед следующих водоемов как пешком, так и на внедорожниках:
- Река Нарва
- озеро Паттина