МНЕНИЕ ⟩ 2024 год мог бы стать международным годом прав большинства

Американские и европейские демократии были эффективны именно потому, что в обществе существовало сильное большинство, которое разделяло общие ценности и рационально выступало за четкий политический выбор. Это были свободные, безопасные, процветающие и гуманные общества, ставшие примером для всего мира. Люди из других частей мира хотели поселиться там и смешаться с этими обществами.
Американские и европейские демократии были эффективны именно потому, что в обществе существовало сильное большинство, которое разделяло общие ценности и рационально выступало за четкий политический выбор
Все это изменилось, когда стали превозносить многообразие и уничтожать нации. Поначалу все даже работало нормально, до конца 20 века. Можно даже сказать, что 90-е годы были временем расцвета «мультикульти»: коммунизм был разгромлен, и каждый мог наслаждаться разнообразием. Было время, когда милиция и панк, полиция и геи дружески протягивали друг другу руки.
Но культ разнообразия начал разрывать общество на части. Политкорректность и этнические квоты сделали меньшинства наглыми и требовательными. Однако нормализация гомосексуализма также разделила ранее однородное коренное большинство. Запад вступил в эпоху культурных войн.
«Научный» обман общественности
Прогрессивному либералу может показаться, что этот разрыв временный и исчезнет, самое позднее, когда вымрет отсталое старшее поколение. Это убеждение также в течение двадцати лет подпитывалось среди западной общественности иллюзией, что поддержка либеральных ценностей постоянно ширится в мире.
Например, немецкий политолог профессор Кристиан Вельцель, являющийся научным руководителем проекта исследования ценностей World Values Survey (WVS), в своих публикациях показал, как мир движется к росту демократии при росте поддержки эмансипационных ценностей (независимость, неподчинение власти, творчество и т. д.). Известный интеллектуал Стивен Пинкер использовал его график в своей книге о неизбежном триумфе просвещения еще в 2018 году (см. график в твите Пинкера):