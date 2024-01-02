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МНЕНИЕ ⟩ 2024 год мог бы стать международным годом прав большинства

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Певческий праздник – это освящение большинства. На фото XIII молодежный Певческий праздник.
Певческий праздник – это освящение большинства. На фото XIII молодежный Певческий праздник. Фото: Teele Toova
  • Западные общественные деятели создали иллюзию триумфа либерализма
  • В действительности Запад становится все более изолированным на международном уровне
  • Решением является переход от прав меньшинства к правам большинства

Вот уже полгода время от времени появляются новости о том, что Латвия будет депортировать русских, не соблюдающих языкового требования. Мир не протестует, мир не осуждает. Потому что отношение к правам начало меняться, пишет редактор Fokus Мартин Эхала.

О том, что такое время может наступить, предупреждали с самого начала российско-украинской войны. И увещевали, чтобы Эстония делала все возможное, чтобы этого не произошло, потому что наша независимость гарантирована только в мире, который верит в права меньшинств. Однако это время пришло, нам придется к нему адаптироваться, и оно не обязательно приведет к потере независимости Эстонии.

Для Эстонии эта адаптация не должна быть трудной. Еще во времена Поющей революции мы все были единодушны в вере в права большинства. У нас установлен один государственный язык, и гражданство получили только правопреемственные. Западные страны убеждали нас учитывать права меньшинств, с чем мы не хотели согласиться, и в значительной степени не согласились.

Мультикультурализм как троянский конь

Западный мир уже обратился в веру в права меньшинств. Конечно, к тому времени они успешно ассимилировали все свои языковые и этнические меньшинства и создали сильные однородные нации. Но затем они начали бояться этноцентрической мощи нации, стыдиться своей прежней политики ассимиляции. Это был тот момент, когда начался спад.

Западная власть и влияние основаны на национализме. США – лучший тому пример. Это общество иммигрантов, сложившееся вокруг англосаксонского протестантского большинства из представителей самых разных народов. Соединенные Штаты были плавильным котлом наций, мощным ассимилирующим обществом, которое за три поколения превратило всех иммигрантов в американцев.

Американские и европейские демократии были эффективны именно потому, что в обществе существовало сильное большинство, которое разделяло общие ценности и рационально выступало за четкий политический выбор. Это были свободные, безопасные, процветающие и гуманные общества, ставшие примером для всего мира. Люди из других частей мира хотели поселиться там и смешаться с этими обществами.

Американские и европейские демократии были эффективны именно потому, что в обществе существовало сильное большинство, которое разделяло общие ценности и рационально выступало за четкий политический выбор

Все это изменилось, когда стали превозносить многообразие и уничтожать нации. Поначалу все даже работало нормально, до конца 20 века. Можно даже сказать, что 90-е годы были временем расцвета «мультикульти»: коммунизм был разгромлен, и каждый мог наслаждаться разнообразием. Было время, когда милиция и панк, полиция и геи дружески протягивали друг другу руки.

Но культ разнообразия начал разрывать общество на части. Политкорректность и этнические квоты сделали меньшинства наглыми и требовательными. Однако нормализация гомосексуализма также разделила ранее однородное коренное большинство. Запад вступил в эпоху культурных войн.

«Научный» обман общественности

Прогрессивному либералу может показаться, что этот разрыв временный и исчезнет, самое позднее, когда вымрет отсталое старшее поколение. Это убеждение также в течение двадцати лет подпитывалось среди западной общественности иллюзией, что поддержка либеральных ценностей постоянно ширится в мире.

Например, немецкий политолог профессор Кристиан Вельцель, являющийся научным руководителем проекта исследования ценностей World Values ​​Survey (WVS), в своих публикациях показал, как мир движется к росту демократии при росте поддержки эмансипационных ценностей (независимость, неподчинение власти, творчество и т. д.). Известный интеллектуал Стивен Пинкер использовал его график в своей книге о неизбежном триумфе просвещения еще в 2018 году (см. график в твите Пинкера):

(Перевод: Ирландский референдум об абортах является частью более широкой глобальной тенденции устремления к либеральным ценностям (гендерное равноправие, личный выбор, право на политические высказывания, поощрительное воспитание детей). В книге «Просвещение сегодня» я представляю данные Кристиана Вельцеля, которые показывают этот рост.)

Действительно, диаграмма Вельцеля показывает устойчивый рост во всем мире, хотя не все регионы еще столь прогрессивны, как западный мир. Однако недавно выяснилось, что Вельцель манипулировал данными WVS, добавляя определенный коэффициент. И как отмечают обнаружившие эту манипуляцию исследователи из Кембриджа и Университета Джонса Хопкинса: «Таким образом, восходящий тренд – это результат построения. Ни один набор эмпирических данных не сможет не продемонстрировать долгосрочную тенденцию к росту популярности эмансипационных ценностей, если он был обработан таким методом».

Авторы показывают, что если посмотреть на исходные данные, то рост эмансипационных ценностей очевиден только в либеральных западных демократиях, в остальном мире роста по сравнению с 1990-ми годами не наблюдается (см. рис. 1):

На рисунке 1 показано, что эмансипационные ценности возросли только в странах, которые можно было назвать свободными по состоянию на 1995 год, тогда как в остальных странах роста не произошло.
На рисунке 1 показано, что эмансипационные ценности возросли только в странах, которые можно было назвать свободными по состоянию на 1995 год, тогда как в остальных странах роста не произошло. Фото: Скриншот

Другими словами, Вельцель и под его влиянием Пинкер своими работами обманули общественность, заставив поверить в то, что мир движется к либеральной демократии под руководством Запада. Победа повсюду – лишь вопрос времени. В действительности, однако, остальной мир с тревогой наблюдает за тем, как Запад выбрасывает непреходящие ценности на свалку истории. Разрыв между Западом и остальным миром растет.

Ценностный разрыв с мигрантами

Еще в 2012 году США были популярнее Китая и России в общественном мнении в развивающихся странах. К осени 2022 года Китай и Россия опередили США (см. рисунок 3). Изменение может показаться не таким уж большим, но тревожит усиление обратной зависимости, которая с ним связана: те, кто за Россию и Китай, все больше выступают против США, что свидетельствует о снижении влияния США в мире при растущей поляризации.

Рисунок 3. Изменение популярности США, Китая и России в общественном мнении в развивающихся странах в 2012–2022 гг. в год.
Рисунок 3. Изменение популярности США, Китая и России в общественном мнении в развивающихся странах в 2012–2022 гг. в год. Фото: Скриншот

Это означает, что иммигранты из развивающихся стран больше не считают нынешнюю западную систему ценностей желательной. Напротив, они презирают Запад за его моральную испорченность, особенно мусульмане. А еще они отравлены идеологией, согласно которой Запад колонизировал и поработил остальной мир. Даже если они так не думают, их этому научат западные НКО, которые заманивают их сюда.

В такой ментальной атмосфере больше не работает даже интеграция, не говоря уже об ассимиляции. В западное общество приходят не для того, чтобы слиться с ним и внести в него свой вклад, а для того, чтобы воспользоваться этим и утвердиться (тем более, что приезжие – это в основном молодые люди).

Изменение отношения к системе ценностей западных обществ среди народов остального мира является фундаментальным отличием, которое предсказывает вспышку этнических конфликтов, когда враждебные сообщества меньшинств получают власть навязывать обществу свои правила. И это неизбежно произойдет, если Запад не переориентируется с принципа прав меньшинства на принцип прав большинства.

Запад должен мобилизоваться

В недавнем интервью Тоомас Хендрик Ильвес задался риторическим вопросом о том, следует ли размещать на границе пулеметы, чтобы отгонять иммигрантов, спасающихся от изменения климата. Шесть лет назад также риторически ставился вопрос: стоит ли строить стену на границе? Сейчас обсуждается то, как построить еще более эффективную стену. Какие методы для этого подходят – решать экспертам по безопасности, но нелегальную иммиграцию необходимо прекратить полностью. Думать, что с этим можно мириться, – это катастрофа.

Возврат мира к правам большинства во многом неизбежен, поскольку вера в права меньшинства не оказалась жизнеспособной. Только внутренне сильные страны Запада вместе могут противостоять Китаю, России и другим странам, которые действуют (точно так, как они и всегда и действовали) по принципу прав большинства. Поэтому США, Запад, НАТО, ЕС и Эстония должны переориентироваться на принцип прав большинства.

Возврат мира к правам большинства во многом неизбежен, поскольку вера в права меньшинства не оказалась жизнеспособной

А как насчет прав человека?

Каждая страна имеет право и обязанность создать сильное однородное большинство, поскольку это обеспечивает внутренний мир и усиливает сдерживание потенциальных агрессоров. Конечно, малые страны по-прежнему находятся в опасности, поскольку исключительно из-за неравенства сил они не могут защитить себя в сложном геополитическом соседстве. Они должны входить в военные союзы, обменивая часть своей независимости на безопасность. Но только внутренне сильные союзники являются эффективным сдерживающим фактором.

Поэтому для безопасности Эстонии жизненно важно, чтобы Запад начал контролировать ее меньшинства и защищать ее границы, как это делают Китай и Россия. Но ведь Китай подвергает притеснениям тибетцев и уйгуров, нападает на Тайвань, а Россия подвергает притеснениям свои меньшинства и ЛГБТ? Да, это так.

Но закон большинства указывает не вмешиваться во внутренние дела других стран. У Китая могут быть веские основания претендовать на Тайвань как на свою собственность, так же как он претендует на Гонконг. Его страх перед исламской радикализацией может быть законной причиной для ассимиляции уйгуров. Это не означает, что права человека следует отправить на свалку истории. Но их абсолютность необходимо снизить, признав право государств обеспечивать внутреннюю безопасность, в случае необходимости ценой подавления меньшинств. Как сейчас действует Израиль.

Мы должны понимать, что государство имеет право и обязанность создать сильное однородное большинство, поскольку оно обеспечивает внутренний мир и усиливает сдерживание потенциальных агрессоров

Мы не можем винить в этом Китай и Израиль, потому что нам придется действовать таким же образом. Если Запад не справится со своими мусульманами, то мусульмане справятся с Западом, особенно если границы будут оставаться открытыми и постоянно будут прибывать новые. И Латвия, Эстония и Финляндия имеют такие же проблемы с русскими.

Поэтому было бы настоящей катастрофой, если США и старая Европа не смогут обратиться в веру в права большинства, потому что тогда у них скоро не станет сил для сильных союзов. Их внутренние проблемы станут проблемами нашей безопасности.

Не все потеряно

Мнение о том, что независимость Эстонии возможна только в случае мирового порядка, основанного на правах меньшинств, ошибочно. Независимость Эстонии возможна и в эпоху прав большинства. Для этого следует тщательно продумать свою внешнюю и внутреннюю политику и внести соответствующие коррективы. В Центральной и Восточной Европе по историческим причинам все еще сильна вера в права большинства, и эти страны являются нашими самыми естественными и надежными союзниками.

Старой Европе и США также следует открыть глаза на то, что продолжение политики прав меньшинств приведет их к неизбежному упадку. НАТО должно оставаться сильным, но НАТО сможет оставаться сильным только путем перехода от принципа прав меньшинства к принципу прав большинства. Необходимо обратить на это внимание союзников так же последовательно и прямо, как мы привлекали их внимание к опасности со стороны России.

Вопрос в том, кто из наших политиков осмелится пойти к союзникам с таким суровым посланием?

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