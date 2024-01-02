МНЕНИЕ ⟩ 2024 год мог бы стать международным годом прав большинства

Ценностный разрыв с мигрантами

Еще в 2012 году США были популярнее Китая и России в общественном мнении в развивающихся странах. К осени 2022 года Китай и Россия опередили США (см. рисунок 3). Изменение может показаться не таким уж большим, но тревожит усиление обратной зависимости, которая с ним связана: те, кто за Россию и Китай, все больше выступают против США, что свидетельствует о снижении влияния США в мире при растущей поляризации.

Рисунок 3. Изменение популярности США, Китая и России в общественном мнении в развивающихся странах в 2012–2022 гг. в год. Фото: Скриншот

Это означает, что иммигранты из развивающихся стран больше не считают нынешнюю западную систему ценностей желательной. Напротив, они презирают Запад за его моральную испорченность, особенно мусульмане. А еще они отравлены идеологией, согласно которой Запад колонизировал и поработил остальной мир. Даже если они так не думают, их этому научат западные НКО, которые заманивают их сюда.

В такой ментальной атмосфере больше не работает даже интеграция, не говоря уже об ассимиляции. В западное общество приходят не для того, чтобы слиться с ним и внести в него свой вклад, а для того, чтобы воспользоваться этим и утвердиться (тем более, что приезжие – это в основном молодые люди).